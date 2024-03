Boxe : Tony Yoka bientôt de retour sur un ring ?

Tony Yoka, absent des rings depuis le 9 décembre et une troisième défaite de suite, pourrait faire son retour en mai prochain mais pas en France.

Combattre à l’étranger pour rebondir ? Alors qu’il reste sur trois revers consécutifs (Martin Bakole, Carlos Takam et Ryad Merhy), Tony Yoka pourrait retrouver les rings de boxe en mai prochain du côté de l’Angleterre.

En effet, son entraîneur, Don Charles est actuellement à la recherche d’un combat pour le Français. Alors qu’il vit désormais à Londres depuis un an, le champion olympique 2016 pourrait être programmé lors d’une réunion organisée par le célèbre promoteur britannique Frank Warren.

Une revanche contre Joe Joyce ?

Un retour qui permettrait au boxeur de 31 ans de complètement se relancer loin de la pression française. «Tony est loin, loin d’où il devrait être aujourd’hui en tant que champion olympique, aussi le but est de le faire combattre plus comme un pro que comme un amateur qui cherche à marquer des points», a confié son entraîneur, mardi soir, à boxingscene.

Ce dernier a d’ailleurs une ambition pour Tony Yoka : un nouveau combat contre Joe Joyce qu’il avait battu en finale des JO de Rio 2016. «Beaucoup de monde, y compris moi, croit que Joe avait gagné le combat, a confié l’entraîneur nigérian. Ce serait une grande revanche pour l’Angleterre. Je pense que les gens seraient intéressés et que c’est un grand combat pour le futur.»

Les carrières des deux hommes sont très éloignées aujourd’hui. Joe Joyce, septième mondial (Boxrec) fait partie des meilleurs et a été champion intérimaire WBC. Il compte deux défaites contre Zhilei Zhang. Tony Yoka ne pointe qu’au 27e rang et n’a plus gagné depuis septembre 2021.