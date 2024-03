«Je ne sentais plus du tout mon corps» : Arthur Cazaux revient sur son inquiétant malaise à Miami

Victime d’un malaise en plein match, lundi, lors des qualifications du Masters 1000 de Miami, Arthur Cazaux est revenu sur ce moment qui fait froid dans le dos.

Un terrible souvenir. Dans les colonnes de L’Equipe, Arthur Cazaux est revenu, ce mercredi, sur son malaise sur un court annexe du Masters 1000 de Miami en début de semaine. Opposé à son compatriote Harold Mayot, le Français s’était effondré dans la 3e manche avant d’être évacué sur un fauteuil roulant, puis transporté en urgence à l'hôpital.

«Je n'ai plus trop de souvenirs»

«Sur le dernier point, avant que je tombe, je ne sentais plus mes jambes, a-t-il confié. J'ai essayé de me diriger vers ma chaise et comme je sentais que je partais un peu, j'ai voulu m'accroupir et je suis tombé. J'ai revu plusieurs fois les vidéos parce que ma chute, je ne m'en souviens pas.»

Le Montpelliérain, qui a été victime de la forte chaleur qui régnait en Floride (30°C, 70% d’humidité), a poursuivi ses explications rappelant qu’il n’arrivait même plus à sentir ses lèvres. «Quand je suis au sol, je n'ai plus trop de souvenirs des discussions que j'ai eues avec le doc, a ajouté Arthur Cazaux. J'avais l'impression que mon esprit était là, mais je ne sentais plus du tout mon corps. J'avais du mal à répondre à ses questions parce que je ne sentais même plus mes lèvres, c'était très bizarre.»

Dans cette interview, le 74e joueur mondial, qui va rentrer en France pour analyser les raisons de ce malaise avec le médecin de la Fédération française de tennis, a confié qu’il ne se sentait pas «au top» lors du précédent tournoi à Indian Wells et qu’il se sentait «très mal» au moment de jouer contre Harold Mayot.