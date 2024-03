Masters 1000 de Miami : Arthur Cazaux victime d’un malaise en plein match et évacué sur une chaise roulante (vidéo)

Opposé à son compatriote Harold Mayot en qualification du Masters 1000 de Miami, Arthur Cazaux a été victime d’un malaise en plein match et a été évacué sur une chaise roulante.

Il n’a pas pu défendre ses chances jusqu’au bout. Alors qu’il était opposé à son compatriote Harold Mayot en qualification du Masters 1000 de Miami, Arthur Cazaux a été victime d’un malaise en plein match. Dans le 3e et dernier set d’une rencontre très accrochée et disputée sous 30°C, le Français s’est soudainement écroulé sur le court avant que son adversaire ne serve.

Tough scenes in Miami.. Cazaux fainted and was forced to retire.. pic.twitter.com/P16JfMAFIY — (@Tennis4everrr) March 18, 2024

Un soigneur est immédiatement venu à son secours tout comme l’arbitre de chaise. Si le Montpelliérain, qui avait atteint les 8es de finale à l’Open d’Australie en janvier dernier, a pu reprendre ses esprits, il n’a évidemment pas été en mesure de reprendre la partie et a été évacué à l’aide d’un fauteuil roulant.

Critiqué pour son attitude et son manque d’empathie après le malaise d’Arthur Cazaux, Harold Mayot a vivement réagi sur les réseaux sociaux. «Arrêtez de lancer une fausse polémique pour rien. Cela faisait plusieurs jeux qu’il ne se sentait pas bien et qu’il commençait à cramper. Je ne l’ai pas vu tomber et j’ai cru qu’il s’était allongé car il avait une crampe», a-t-il posté assurant avoir tenté de l'aider.

«Quand j’ai compris que c’était sérieux, je suis de suite allé près de lui et j’étais très inquiet. J’ai fait le maximum pour aider. Il n’y a qu’une grande amitié et complicité entre nous et depuis toujours. Il faut arrêter d’envoyer votre haine tout le temps. Je lui souhaite un bon rétablissement et le meilleur», a-t-il ajouté.

Au prochain tour, Harold Mayot affrontera le Belge David Goffin (106e) pour tenter de décrocher sa place dans le tableau principal.