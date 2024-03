Tennis : Aryna Sabalenka va-t-elle disputer le Masters 1000 de Miami après le suicide de son compagnon ?

Aryna Sabalenka a été confrontée au supposé suicide de son compagnon Konstantin Koltsov, en marge du Masters 1000 de Miami, auquel la n°2 mondiale de tennis devrait tout de même participer.

Une véritable onde de choc. Le monde du sport a été ébranlé par le décès, lundi soir, de Konstantin Koltsov, ancien joueur biélorusse de hockey sur glace, connu aussi pour être le compagnon de la joueuse de tennis Aryna Sabalenka depuis 2021. Âgé de 42 ans et père de trois enfants d’une précédente union, il est mort «vraisemblablement par suicide», ont indiqué, mardi, les autorités du comté de Miami-Dade, alors que les policiers avaient été envoyés, la veille, dans un hôtel de Miami Beach car «un homme avait sauté d’un balcon».

Ce drame est survenu alors que Konstantin Koltsov accompagnait Aryna Sabalenka à Miami, où la numéro 2 mondiale était en pleine préparation du 2e Masters 1000 de la saison. Et malgré la disparition brutale de son compagnon, la double tenante du titre de l’Open d’Australie devrait participer au tournoi floridien. La Biélorusse (25 ans), qui a reçu le soutien des joueuses du circuit, s’est entraînée, mardi après-midi, sur le site du tournoi et n’a pas demandé à être retirée du tableau. Les organisateurs ont assuré qu’elle avait «l’intention de jouer».

Et pour son entrée en lice, Aryna Sabalenka, qui n’a pas fait la moindre déclaration, devrait être opposée, ce jeudi, à Paula Badosa, dont elle est très proche. «J’ai beaucoup parlé avec elle, encore ce matin (mardi). Je sais exactement ce qu’elle traverse», a confié l’Espagnole en conférence de presse. «C’est aussi un choc pour moi parce que c’est ma meilleure amie et je ne veux pas la voir souffrir. C’est très difficile. Jouer contre elle ce ne sera pas agréable du tout», a-t-elle ajouté. Et cette rencontre sera forcément particulière pour l'une comme pour l'autre.