France-Allemagne : composition, stade, arbitre, diffusion TV… tout savoir sur le match amical

Pour son premier match de l’année et à moins de trois mois de l’Euro 2024 (14 juin-14 juillet), l’équipe de France affronte l’Allemagne, ce samedi (21h), en match amical.

Composition probable de l’équipe de France

Samba - Koundé, Pavard, Upamecano, Hernandez - Zaïre-Emery, Tchouaméni, Rabiot - Dembélé, Thuram, Mbappé

Arbitre

Jesus Gil Manzano a été désigné pour diriger ce match amical entre la France et l’Allemagne. Âgé de 40 ans, l’Espagnol officie en Liga depuis une dizaine d’années (230 matchs) et a arbitré notamment 22 rencontres de Ligue des champions, 8 matchs des éliminatoires à la Coupe du monde et 7 matchs de qualifications à l’Euro, dont une victoire de l’Allemagne aux Pays-Bas en mars 2019 (2-3) et un succès de la France contre l’Albanie en septembre de la même année (4-1).

Stade

En raison de l’indisponibilité du Stade de France, pour cause de préparatifs pour les JO 2024, l’équipe de France jouera son premier match de l’année sur la pelouse du Groupama Stadium à Lyon. L’antre lyonnaise devrait évidemment faire le plein pour cette affiche de prestige entre les coéquipiers de Kylian Mbappé et les futurs hôtes de l’Euro 2024. Les Bleus n’ont plus joué en terre lyonnaise depuis septembre 2021 et un match de qualifications pour la Coupe du monde 2022 remporté contre la Finlande (2-0).

Historique

Cette rencontre sera l’occasion pour les Bleus de prendre une revanche contre l’Allemagne après leur défaite concédée en septembre dernier, déjà en match amical, à Dortmund (2-1). Et la Mannschaft est la seule équipe à avoir battu les hommes de Didier Deschamps depuis la finale de la Coupe du monde 2022 perdue au Qatar contre l’Argentine. Cette confrontation entre les deux pays sera la 34e de l’histoire avec un bilan favorable à la France avec 15 victoires contre 10 pour l’Allemagne et 8 matchs nuls.

Forme

L’équipe de France a conclu une campagne de qualifications à l’Euro 2024 presque parfaite avec sept victoires contre un match nul concédé lors du dernier match en Grèce en novembre dernier. Le tout en inscrivant 29 buts. Seule ombre au tableau, la défaite concédée face à ces mêmes Allemands en septembre en match amical à Dortmund (2-1). De son côté, l’Allemagne traverse une période compliquée à quelques mois seulement de l’Euro 2024 à domicile. Alors qu’elle est désormais dirigée par Julian Nagelsmann, elle n’a remporté que deux de ses dix derniers matchs (six défaites, deux nuls).

Diffusion TV

Le match amical entre la France et l’Allemagne sera à suivre en direct et en intégralité à partir de 21h sur TF1.