MMA : un combattant disqualifié et viré de l’UFC pour avoir mordu son adversaire (vidéo)

Opposé à Andre Lima, samedi soir, à Las Vegas, pour son premier combat à l’UFC, Igor Severino a été disqualifié et viré de l’organisation pour avoir mordu son adversaire.

Il s’est pris pour le boxeur Mike Tyson. Ou le footballeur Luis Suarez. Pour son tout premier match à l’UFC, samedi soir, à Las Vegas, Igor Severino était opposé à Andre Lima. Et le combat entre les deux compatriotes a pris une tournure surprenante dans le 2e round. Alors que les deux combattants étaient dans un corps à corps contre la cage, Igor Severino a violemment mordu son adversaire au bras, ce qui est formellement interdit dans les règles du MMA.

Andre Lima picks up the win over Igor Severino due to a DQ from Severino, who bit Lima’s arm #UFCVegas89 pic.twitter.com/NQTJuSh9G3 — ESPN MMA (@espnmma) March 23, 2024

Andre Lima s’est immédiatement plaint auprès de l’arbitre, qui a interrompu le combat et disqualifié le jeune brésilien de 20 ans malgré sa contestation avant que Lima ne montre son impressionnante morsure à la caméra. Mais Igor Seveniro n’a pas seulement été disqualifié, il a également été viré de l’UFC par Dana White.

«Si vous êtes frustré et que vous voulez vous retirer du combat, il existe de nombreuses façons de le faire, mais la pire chose que vous puissiez faire est de mordre votre adversaire. Maintenant, vous êtes viré et perdez la plus grande opportunité de votre vie», a confié le patron de la prestigieuse Ligue américaine dans des propos rapportés par le journaliste Kevin Iole.

De son côté, en plus de la victoire, Andre Lima s’est vu décerner le titre honorifique, et inventé spécialement pour l'occasion, de «bonus morsure» avec une très belle prime de 50.000 dollars, soit près de 46.000 euros. Et avec ce bonus, il s’est empressé de se faire tatouer la marque des dents sur son bras, entourée de la phrase «I got fucking bit bonus» («J’ai eu un put... de bonus morsure»). Avant d’exhiber fièrement son nouveau tatouage sur les réseaux sociaux.