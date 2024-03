UFC : un combattant remporte un duel avec un bras complètement cassé (photo)

L’Australien Jack Della Maddalena a battu, le week-end dernier, Gilbert Burns à l’UFC 299, organisé à Miami, avec une fracture de l’avant-bras gauche.

Plus fort que la douleur. A l’UFC 299, le week-end dernier, à Miami, Jack Della Maddalena (27 ans) a battu Gilbert Burns par TKO, préservant son invincibilité au sein de l’organisation américaine de MMA avec un 7e succès en autant de combats. Mais la performance de l’Australien est d’autant plus impressionnante qu’il a supplanté son adversaire avec une fracture de l’avant-bras gauche survenu au début du combat.

Jack Della’s manager, Tim Simpson, shows that Jack broke his arm “early in the fight” at #UFC299 vs Gilbert pic.twitter.com/AnEh66Rgbh — Spinnin Backfist (@SpinninBackfist) March 13, 2024

C’est son entraîneur qui a fait cette incroyable révélation en postant sur les réseaux sociaux une radio du bras de Jack Della Maddalena. Le cliché montre l’os brisé du combattant australien. «Son bras s’est cassé net au début du combat. Il s’est repris pour finir au troisième round. Un soldat ! PS : Gilbert frappe fort», a écrit Tim Simpson en légende de la photo.

S’il était diminué et handicapé par la douleur, il n’a rien laissé transparaître pendant le combat. Et dominé par son adversaire, Jack Della Maddalena est parvenu à retourner la situation dans le dernier round avec un coup de genou suivi d’un enchaînement dévastateur de coups de coude et de poing du bras droit. Mais il va maintenant devoir observer une période de repos et pourrait même être contraint de se faire opérer. Cette opération, si elle est confirmée, devrait le tenir éloigner des octogones pendant plusieurs mois.