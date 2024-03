France-Chili, match amical : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Trois jours après la défaite concédée contre l’Allemagne (0-2), l’équipe de France affronte, ce mardi (21h), le Chili, toujours en match amical, au stade Vélodrome de Marseille.

Une revanche à prendre. Trois jours après son revers contre l’Allemagne (0-2), l’équipe de France est opposée, ce mardi, au Chili, toujours en match amical. Et sur la pelouse du stade Vélodrome, les hommes de Didier Deschamps vont devoir montrer un tout autre visage que celui aperçu face aux Allemands. «On n’a pas été capables de nous hisser au niveau de l’adversaire en terme d’agressivité et de détermination. On n’a pas mis ce qu'il fallait», a regretté le patron des Bleus qui attendra forcément une réaction.

«On est des grands garçons, on est tous conscient de ce qui s’est passé, à nous de rebondir dès mardi (contre le Chili)», a lâché, de son côté, le gardien Brice Samba. Car une nouvelle-contre-performance à Marseille, face à un adversaire que les Tricolores n’ont plus affrontés depuis 2011 (1-1), pourrait plonger Kylian Mbappé et ses coéquipiers dans le doute à moins de trois mois du début de l’Euro 2024 en Allemagne (14 juin-14 juillet).

Et pour cette rencontre, Didier Deschamps pourrait procéder à plusieurs changements et effectuer un turn-over pour voir en action certains joueurs. D’autant qu’il s’agit du dernier match avant l’annonce de la liste des joueurs retenus pour l’Euro, qui sera connue mi-mai. Une occasion à saisir pour se montrer aux yeux du sélectionneur et espérer faire partie de l’aventure outre-Rhin l’été prochain.

France-Chili

Mardi 26 mars

A suivre en direct à partir de 21h sur TF1