Ligue des Champions : combien le vainqueur de la nouvelle formule va-t-il gagner ?

L’UEFA vient de révéler la répartition des recettes pour les clubs de la nouvelle formule de la Ligue des champions, qui entrera en vigueur la saison prochaine.

86 millions d’euros. Voilà la somme minimale qu’empochera le vainqueur de la nouvelle formule de la Ligue des Champions, quoi entrera en vigueur dès la saison prochaine. L’UEFA a en effet prévu une nouvelle enveloppe de 3,317 milliards d’euros destinée aux clubs pour la prochaine saison des grandes compétitions européennes, selon les informations de Mundo Deportivo.

L’UEFA répartira ces 3,317 milliards d’euros entre les clubs, dont 2,467 milliards d’euros pour les clubs disputant la Ligue des Champions et la Supercoupe d’Europe. Par ailleurs, 565 millions d’euros seront attribués aux clubs disputant la Ligue Europa et enfin, 285 millions d’euros iront la Ligue Europa Conference.

La nouvelle version de la Ligue des Champions permettra à 36 clubs d’y participer, contre 32 pour la version actuelle.

Plus de 18 millions d'euros pour les 36 équipes qualifiées

Le vainqueur de la compétition empochera 86 millions d’euros au minimum, soit 18 millions de plus que pour la version actuelle, avant d’y ajouter les potentielles primes liées aux résultats des matchs.

Les équipes éliminées lors des barrages toucheront 4,29 millions d’euros chacune. Ensuite, les 36 équipes qualifiées pour les phases de groupes gagneront 18,62 millions d’euros auxquels pourront être ajoutées des primes de victoire et de match nul, ainsi qu’une prime de classement.

La prime de classement sera distribuée de la façon suivante : le premier du groupe empochera 9,9 millions d’euros, les équipes placées entre la deuxième et huitième place gagneront 2 millions d’euros en plus. Ensuite, de la neuvième à la seizième place, les équipes percevront une prime d’un million d’euros, et la dernière, 275.000 euros.

Un million d’euros seront attribués à chaque club qualifié pour les barrages, et 11 millions d’euros pour chaque équipe qui disputera les huitièmes de finale. Ensuite, les équipes en quarts de finale repartiront avec 12,5 millions d’euros, celles en demi-finales empocheront 15 millions d’euros et enfin, 18,5 millions d’euros pour les deux finalistes.