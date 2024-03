Tennis : pourquoi la joueuse américaine Coco Gauff a-t-elle des coordonnées géographiques sur ses chaussures ?

La joueuse de tennis Coco Gauff s’est qualifiée pour les huitièmes de finale du Masters 1000 de Miami, où elle affrontera la Française Caroline Garcia. Depuis le début du tournoi, la joueuse américaine arbore des chaussures sur lesquelles apparaissent des coordonnées géographiques.

Coco Gauff se fait remarquer pour ses bons résultats depuis l’an dernier, mais aussi pour ses chaussures originales.

La joueuse de tennis américaine engagée sur le Masters 1000 de Miami a réussi son entrée en lice en battant facilement Nadia Podoroska en deux manches. Elle affrontera au prochain tour Caroline Garcia pour une place en quart de finale.

Un détail lors de son premier match a attiré l’œil des spectateurs et téléspectateurs : des inscriptions géographiques apparaissent sur les chaussures de la n°3 mondiale. Ces coordonnées, «26 28 0.75” N80 5’ 1.4” W» indiquent une localisation précise.

Elles renvoient à des courts de tennis publics situés à Delray Beach en Floride, non loin de Miami, où Coco Gauff a grandi mais surtout là où elle a appris le tennis, avec son père, Gorey.

On Coco Gauff's CG1 shoe sole are written geographic coordinates...





26 28 0.75” N 80 5’ 1.4” W





Type this in Google and you get the Delray Beach public tennis courts she grew up at pic.twitter.com/jB8wAcpt0K

— Bastien Fachan (@BastienFachan) March 24, 2024