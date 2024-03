Tennis : l'incroyable échange entre Gaël Monfils et Carlos Alcaraz à Miami (vidéo)

Carlos Alcaraz et Gaël Monfils se sont affrontés cette nuit lors du 3e tour du Masters 1000 de Miami, en Floride. L’Espagnol a battu le Français en deux manches (6-2, 6-4), mais les deux joueurs ont fait vibrer le public et réalisé des points exceptionnels.

Carlos Alcaraz a fait honneur à son statut de favori contre Gaël Monfils. Leur match au 3eme tour du Masters 1000 de Miami (Floride), s’est soldé par une large victoire du n°2 mondial (6-2, 6-4).

Malgré le manque de suspens, les deux hommes ont fait le show, pour le plus grand bonheur des spectateurs.

Ils ont réalisé des points spectaculaires, à commencer par cet échange dans le second set, lors duquel Gaël Monfils a réalisé une très belle course vers le filet, avant d’être passé par Carlos Alcaraz. Le Français en a lâché sa raquette pour applaudir le double vainqueur en Grand Chelem, avant que les deux joueurs échangent un sourire devant une foule en délire.

Quelques jeux plus tard, les deux hommes ont réitéré lors d’un point disputé et se sont retrouvés tous les deux au filet. Ils ont échangé une tape dans la main.

FLAWLESS VIBES @carlosalcaraz & @Gael_Monfils couldn't help but smile after this epic point! pic.twitter.com/zUev3j6wis

— Tennis TV (@TennisTV) March 26, 2024