Fléchettes : deux joueuses néerlandaises refusent de jouer avec une équipière transgenre et quitte leur sélection nationale

Deux joueuses de l’équipe des Pays-Bas de fléchettes ont décidé de quitter la sélection néerlandaise pour ne pas jouer avec une femme transgenre, a annoncé la Fédération ce lundi 25 mars.

Une affaire qui agite les Pays-Bas et le monde des fléchettes. Membres de l’équipe des Pays-Bas, Anca Zijlstra (50 ans) et Aileen de Graaf (33 ans) ont décidé de claquer la porte de la sélection néerlandaise. La raison ? Elles ne veulent pas représenter leur pays et évoluer aux côtés d’une femme transgenre, à savoir Noa-Lynn van Leuven (27 ans).

«Au moment où vous avez honte de jouer pour l’équipe néerlandaise parce qu’un homme biologique joue pour l’équipe féminine, il est temps de partir», a notamment écrit, ce week-end, sur Facebook Anca Zijlstra, 12e joueuse mondiale, avant de partager l’intervention d’une psychologue du sport qui explique pourquoi les hommes sont naturellement plus performants que les femmes dans une discipline comme les fléchettes.

Cette décision intervient alors que Noa-Lynn van Leuven a remporté, la semaine dernière, son premier grand événement lors du Challenge Tour en Allemagne et a décroché, ce week-end, son premier titre dans la PDC Women’s Series à Wigan (Angleterre).

Une décision regrettée par la fédération

«Je ne ressens pas vraiment le besoin d’approfondir ce sujet. C’était leur choix et pas le mien. Ce qui est triste dans cette affaire, c’est que beaucoup de gens oublient que je suis aussi un être humain», a regretté la 6e joueuse mondiale sur la chaîne publique néerlandaise NOS.

De son côté, la Fédération a regretté la décision d’Anca Zijlstra et Aileen de Graaf (2e joueuse mondiale), rappelant que l’identité de genre de Noa-Lynn van Leuven est «féminine» et qu’«elle répond à toutes les exigences» pour jouer dans la catégorie féminine.

«Nous défendons un sport dans lequel chacun se sent chez lui et où tout le monde peut participer (...) peu importe votre origine, vos préférences politiques, votre sexe, votre orientation sexuelle, votre race ou votre religion», a également indiqué l’instance.