Cyclisme : parcours, favoris, diffusion TV… Tout savoir sur le Tour des Flandres

La 108e édition du Tour des Flandres a lieu, ce dimanche, avec le Néerlandais Mathieu van der Poel, double vainqueur en 2020 et 2022, présenté comme le grand favori en l’absence de Wout Van Aert et Tadej Pogacar, vainqueur l’année dernière.

Parcours

Le départ de la 108e édition du Tour des Flandres aura lieu à Anvers (Belgique) pour un périple long de 270,8 kilomètres jusqu’à l’arrivée à Audenarde. Si la première partie sera classique, la seconde s’annonce bien plus relevée avec le Vieux Quaremont comme première grosse difficulté.

Situé à plus de 140 kilomètres de l’arrivée, ce premier passage ne devrait pas être décisif. Mais les concurrents vont ensuite enchaîner les côtes et les secteurs pavés, notamment avec l’enchaînement de Molenberg et du Berg Ten Houte.

Il précédera le premier enchaînement du Vieux Quaremont, suivi du Paterberg à moins de 60 kilomètres de l’arrivée. Les coureurs poursuivront avec le très difficile Koppenber ainsi que le Taaienberg avant un ultime enchaînement du Vieux Quaremont et du Paterberg, qui pourraient servir de juges de paix pour la victoire finale.

Favoris

Avec l’absence de Wout Van Aert, victime d’une lourde chute et de plusieurs fractures à la clavicule et aux côtes, ainsi que de Tadej Pogacar, vainqueur l'année dernière, Mathieu Van der Poel sera le grand favori cette 108e édition du Tour des Flandres.

Le cycliste néerlandais tentera de décrocher son 3e succès sur la mythique classique belge après ses victoires en 2020 et 2022. Il devra néanmoins se méfier de Mads Pedersen, vainqueur de Gand-Wevelgem, et de Matteo Jorgenson, qui a remporté Paris-Nice et À travers la Flandre, mais aussi de Biniam Girmay, Valentin Madouas, Tim Wellens ou encore Stefan Küng, également prétendants à la victoire.

Précédente édition

Après avoir pris seul la tête, à moins de 20 kilomètres de l’arrivée, Tadej Pogacar s’est imposé en solitaire en 2023. Le double vainqueur du Tour de France (2020, 2021) a devancé sur la ligne Mathieu van der Poel (2e) et Mads Pedersen, qui s’est adjugé au sprint la 3e place.

Dernière victoire française

Jacky Durant est le dernier français à avoir levé les bras et inscrit son nom au palmarès du Tour des Flandres. C’était en… 1992, soit plus de trente ans. Depuis, seuls Frédéric Moncassin et Sylvain Chavanel, qui avaient respectivement terminé à la 2e place en 1997 et 2011, ainsi que Valentin Madouas (3e en 2022) sont montés sur le podium du «Ronde».

Palmarès

2023 : Tadej Pogacar (Slovénie)

2022 : Mathieu van der Poel (Pays-Bas)

2021 : Kasper Asgreen (Danemark)

2020 : Mathieu van der Poel (Pays-Bas)

2019 : Alberto Bettiol (Italie)

2018 : Niki Terpstra (Pays-Bas)

2017 : Philippe Gilbert (Belgique)

2016 : Peter Sagan (Slovaquie)

2015 : Alexander Kristoff (Danemark)

2014 : Fabian Cancellara (Suisse)

Diffusion

La 108e édition du Tour des Flandres sera à suivre à partir de 13h35 sur France 3 et de 9h45 sur Eurosport 1 (disponible via MyCanal).