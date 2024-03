Ligue 1 : quel sera le dispositif de la journée de la lutte contre le racisme ce week-end ?

Ce week-end, la Ligue de football professionnel lance une campagne pour montrer son engagement contre le racisme. Pour l’occasion, tout un dispositif sera mis en place lors des rencontres de Ligue 1 et de Ligue 2, avec un message fort : «Dégageons le racisme».

A l’occasion de la semaine d’éducation et d’actions contre le racisme et l’antisémitisme, la Ligue de football professionnel se mobilise et lance une campagne pour montrer son engagement.

Pour ce faire, la LFP a dévoilé un visuel fort, qui sera présent sur les maillots de chaque joueur. Un logo simple et efficace : le mot racisme rayé d’un trait rouge avec l’inscription «Football» juste en dessous.

Dans le cadre de la semaine d’éducation et d’actions contre le racisme et l’antisémitisme, la @LFPfr et les 38 clubs de @Ligue1UberEats et de @Ligue2BKT se mobilisent pour adresser un message clair et ferme : Dégageons le racisme !





Pourquoi un tel dispositif ? Depuis novembre 2021, la LFP organise tout au long de l’année des ateliers de sensibilisation à la lutte contre les discriminations, notamment contre l’homophobie, le racisme et l’antisémitisme dans tous les clubs professionnels.

Au total, depuis la mise en place de ce programme, 74 ateliers ont été organisés dans 27 clubs différents auprès des joueurs, des dirigeants et des supporters.

Éviter de reproduire des polémiques

En revanche, l’an dernier, l’une des campagnes de sensibilisation de la LFP a tourné à la polémique, celle contre l’homophobie. Cette opération avait été entachée par le refus de cinq joueurs de jouer avec le maillot arc-en-ciel.

Cette année, après plusieurs échanges avec les clubs, le climat est plus apaisé. Et un souhait était particulièrement exprimé par les joueurs, voir la lutte contre le racisme à la même échelle médiatique que celle contre l’homophobie.

Le message a été entendu par la LFP et une décision a été prise. Que ce soit le racisme, l’antisémitisme ou l’homophobie, toutes les causes méritent le même investissement. Pour cela, la Ligue prévoit donc un même dispositif pour chaque cause. La seule différence sera les visuels utilisés lors de la campagne.

Quel dispositif ?

Concrètement, en plus du logo présent sur le maillot des joueurs, les badges compétitions (drapeaux compétitions, poteaux de corners, toblerones), d'ordinaire en couleur, passeront en noir et blanc. Par ailleurs, un panneau protocolaire «Dégageons le racisme» sera présenté. Avant le coup d’envoi des rencontres de Ligue 1, une bâche géante sur laquelle le mot racisme est barré au profit du mot football sera déployée sur le rond central.

Afin de soutenir les associations de lutte contre les discriminations avec lesquelles la LFP travaille tout au long de la saison, une vente aux enchères des maillots portés pour l’occasion aura lieu. Celle-ci sera lancée le 3 avril prochain et la totalité des bénéfices de la vente sera reversée à quatre associations (la Licra, la Fondation pour le sport inclusif, Foot Ensemble et Her Game Too).

Et pour les amateurs de jeux vidéo, cette campagne sera aussi disponible sur EA SPORTS FC 24, l'incontournable jeu des fans de football. L’application MPG (Mon Petit Gazon) prend elle aussi engagement contre le racisme et va lancer un maillot «Dégageons le racisme». La 27e journée de Ligue 1 s'ouvre vendredi avec le derby du nord entre Lille et Lens et se clôture dimanche avec le clasico Marseille-Paris SG.