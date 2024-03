OM-PSG : la composition probable de Marseille contre Paris

L’OM devrait être privé de nombreux joueurs, surtout en défense, pour le «Classique» contre le PSG, dimanche, en clôture de la 27e journée de Ligue 1 au Vélodrome.

La trêve internationale a fait très mal à l’OM. Plusieurs joueurs, retenus avec leur sélection, sont rentrés blessés à Marseille. Et pas des moindres. Ce qui est tout sauf une bonne nouvelle à l’aube de sprint final et avant le quart de finale de Ligue Europa contre Benfica (11 avril match aller, 18 avril match retour), mais surtout le «Classique» contre le PSG, dimanche, en clôture de la 27e journée de Ligue 1.

Une défense décimée

Pour le choc face à son rival parisien, le club olympien va devoir composer avec un effectif décimé, notamment en défense avec les absences de Jonathan Clauss, touché derrière la cuisse avec l’équipe de France, d’Ulisses Garcia, également victime d’un pépin musculaire avec la Suisse, de Bamo Meïté, absent jusqu’à la fin de la saison, et d'Amir Murillo, blessé depuis le début du mois, alors que Samuel Gigot et Leonardo Balerdi sont eux incertains.

A cela, il faut ajouter le forfait de Valentin Rongier et ceux probables Jean Onana, ainsi que de Pape Gueye et Ismaïla Sarr, eux aussi touchés avec le Sénégal. C’est dire si Jean-Louis Gasset va devoir bricoler pour composer un onze de départ compétitif pour pouvoir rivaliser avec le club de la capitale, qui occupe la tête du classement.

Si Pau Lopez gardera la cage marseillaise, l’axe de la défense pourrait être composée de Chancel Mbemba et Geoffrey Kondogbia, qui reculerait d’un cran, avec Quentin Merlin sur le côté gauche et le jeune Emran Soglo à droite. Dans l’entrejeu, le coach phocéen pourra aussi ne pas avoir l’embarras du choix et pourra être amené à titulariser Jordan Veretout, Azzedine Ounahi et Amine Arit.

Seul motif de satisfaction, l’attaque a été épargnée et l’OM pourra compter sur son homme fort Pierre-Emerick Aubameyang, qui devrait être épaulé par Iliman Ndiaye et Luis Henrique ou Faris Moumbagna. A condition de ne pas voir l'infirmerie continuer à se remplir d'ici là.

La composition probable de l’OM

Pau Lopez - Soglo, Mbemba, Kondogbia, Merlin - Ounahi, Veretout, Harit - Ndiaye, Aubameyang, Henrique (ou Moumbagna)