Guerre en Ukraine : un gala de boxe interrompu par une alerte aux missiles à Kiev

Un gala de boxe, organisé samedi soir à Kiev (Ukraine), a été interrompu par une alerte aux missiles, obligeant les participants et spectateurs présents à se réfugier dans une station de métro.

Kiev a accueilli un nouveau gala de boxe. Le cinquième depuis un an. Mais la soirée organisée par le promoteur Vlad Eliseev dans la capitale ukrainienne a été perturbée, samedi, par une alerte aux missiles, a rapporté L’Equipe. En plein combat entre les Ukrainiens Denys Korenev et Andriy Sipchenko, une alarme aérienne a retenti lors de la 8e et dernière reprise.

Les spectateurs et les participants ont été contraints de se réfugier dans une station de métro jusqu’à la fin de l’alerte. Une fois terminée, une partie du public a fait son retour dans la salle et le match s’est finalement terminée sur un match nul.

La combat le plus attendu de la soirée a été celui opposant Nazri Rahimov à José Moya. Et il a tourné à l’avantage de l’Ukrainien qui a mis K-O son adversaire colombien dans le 2e round pour décrocher un titre international (Youth-Silver, Jeunes-Argent) des super-légers (-63,503 kg) reconnu par le WBC.