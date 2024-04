JO 2024 : un album Panini inédit mis en vente

A l’occasion des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, ainsi que pour célébrer les 50 ans de sa filiale française, la célèbre maison d’édition Panini a lancé, ce mardi, un album inédit.

Deux célébrations pour le prix d’une. A l'occasion des JO 2024 à Paris et les 50 ans de sa filiale française, Panini a sorti, ce mardi, un album comptant 469 stickers étalés sur 80 pages, comprenant des sportifs olympiques et paralympiques français.

Cet album fait la part belle à 441 athlètes (sur 1.000 qualifiés) qui porteront les couleurs de la France lors de cet événement mondial suivi par des milliards de spectateurs et téléspectateurs. «Des stars établies aux espoirs émergents, des sportifs issus de tous les sports sont mis à l’honneur dans l’album, illustrant la diversité et la richesse du sport et du talent français», indique le communiqué de Panini France.

pas de kylian Mbappé, ni victor Wembanyama

«On préfère voir le verre à moitié plein en se disant qu’on fait 441 heureux, a expliqué Isabelle Fillon la directrice marketing-communication à Ouest France. Il faut aussi que la collection reste 'faisable'. S’il y avait plus de 1.000 stickers à collectionner, ça pourrait démotiver les gens.»

Parmi les noms «ronflants», les fans pourront avoir Teddy Riner (judo), Rudy Gobert (basket), Léon Marchand (natation), Felix Lebrun (tennis de table) ou encore Kevin Mayer (athlétisme). En revanche, il ne sera pas possible d’avoir Kylian Mbappé, ni Victor Wembanyama.

«On n'a malheureusement pas pu lui proposer car il n'était pas en sélection sur les derniers rassemblements, a détaillé la directrice marketing-communication. Cela reste à chaque fois des paris, car même certains athlètes déjà qualifiés peuvent toujours risquer de ne pas concourir le jour J à cause d'une blessure. Peut-être que les plus déçus seront ceux qui étaient déjà qualifiés avant la confection de l'album ou ceux qui se sont qualifiés au moment où on était en phase de bouclage.» Les fans se rattraperont avec les autres stars françaises.