Ligue 2 : un joueur de Laval victime d’un grave accident de la route avec sa femme et ses trois enfants

François-Xavier Fumu Tamuzo, milieu de terrain de Laval (Ligue 2), a eu un grave accident de la route, dans la nuit de samedi à dimanche, avec sa femme et ses filles dans les Yvelines (78).

Une grosse frayeur pour François-Xavier Fumu Tamuzo. Le milieu de terrain de Laval a été victime d’un grave accident de la route, dans la nuit de samedi à dimanche, avec sa femme et ses trois filles à proximité de Rambouillet (Yvelines). Quelques heures après le match perdu contre Bastia (1-2), le joueur de 28 ans, qui partait en week-end avec sa famille, a perdu le contrôle son véhicule sur la nationale 10 aux alentours de 1h40.

La voiture a fait plusieurs tonneaux avant de s’encastrer dans un grillage et de finir dans un fossé. Quelques instants après l’accident, la famille a pu bénéficier de l’aide du couple d’automobilistes qui a notamment mis à l’abri dans sa voiture les trois filles, «qui avaient hyper peur et froid», du footballeur en attendant l’arrivée des secours.

Pris en charge par les pompiers, François-Xavier Fumu Tamuzo et ses proches ont finalement échappé au pire au regard de l’état de a voiture. «Tout le monde est en bonne santé, plus de peur que de mal», a indiqué le joueur des Tango, qui a relaté l’accident sur les réseaux sociaux expliquant avoir vécu la situation «la plus traumatisante» de sa vie.