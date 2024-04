Boxe : Ben Whittaker, la pépite anglaise qui nargue ses adversaires en plein combat (vidéo)

Le Britannique Ben Whittaker est en train de se forger une réputation d’excellent boxeur avec une terrible insolence. Il est en effet habitué à narguer ses adversaires en plein combat.

Comment réagiriez-vous face à lui ? De son vrai prénom Benjamin Whittaker est un boxeur hors du commun. Considéré comme l’un des plus grands espoirs du noble art britannique, il s’est aussi fait une réputation avec son insolence lors de ses combats. Il a d’ailleurs remis ça le week-end dernier.

Vainqueur de Leon Willings à l’O2 Arena de Londres, le boxeur de 26 ans a encore impressionné pour s’offrir une 7e victoire en autant de combats chez les professionnels. Mais il a aussi encore diverti le public. A plusieurs reprises, il s’est mis à danser et faire du «shadow boxing» (boxer sans adversaire pendant les entraînements, ndlr).

Ben Whittaker trolling his opponent’s corner last night pic.twitter.com/kHyUsYXmdG

Will Ben Whittaker get caught? Mama Whittaker hopes not ☝️#WhittakerWillings x #WardleyClarke - Sundaypic.twitter.com/mr1UMPbRvB

— Sky Sports Boxing (@SkySportsBoxing) March 27, 2024