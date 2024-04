«J’ai eu des conversations avec Toto Wolff» : Sebastian Vettel évoque un possible retour en Formule 1 chez Mercedes

Retiré du monde de la Formule 1 depuis 2022, Sebastian Vettel a évoqué un éventuel retour dans la catégorie reine du sport automobile du côté de chez Mercedes, en quête d’un remplaçant à Lewis Hamilton.

Va-t-il replonger dans le baquet d’une Formule 1 ? Retiré de la catégorie reine du sport automobile depuis 2022, après deux saisons chez Aston Martin, Sebastian Vettel bénéficie toujours d’une très belle cote dans le paddock. Son nom circule même au sein de plusieurs écuries pour la saison prochaine. Notamment du côté de chez Mercedes, qui est à la recherche d’un remplaçant à Lewis Hamilton, qui va rejoindre Ferrari après 11 années passées avec les Flèches d’Argent.

Vettel to Mercedes?!





Could we see Sebastian Vettel back in an F1 seat... pic.twitter.com/78uLw0uXHb

— Sky Sports F1 (@SkySportsF1) April 3, 2024