Tennis : Rafael Nadal annonce son forfait pour le Masters 1000 de Monte-Carlo

Rafael Nadal a annoncé, ce jeudi 4 avril sur ses réseaux sociaux, son forfait pour le Masters 1000 de Monte-Carlo, qui commence ce dimanche et ouvre la saison sur terre battue.

Un nouveau coup dur. Dans un message posté ce jeudi sur ses réseaux sociaux, Rafael Nadal a annoncé qu'il ne participera pas au tournoi de Monte-Carlo, premier grand rendez-vous de la saison sur terre battue.

«Malheureusement, je dois vous dire que je ne vais pas jouer à Monte-Carlo. Simplement, mon corps ne me le permet pas», écrit l'Espagnol de 37 ans sur les réseaux sociaux. Il n'a plus joué de rencontre officielle depuis l'ATP 250 de Brisbane début janvier, où il faisait son retour sur le circuit après un an d'absence.

¡Hola a todos! Están siendo tiempos difíciles para mí deportivamente hablando.



Desgraciadamente os comunico que no voy a jugar en Montecarlo. Simplemente mi cuerpo no me deja. pic.twitter.com/oibcC4pBXo — Rafa Nadal (@RafaelNadal) April 4, 2024

«Bien que je continue à travailler et à faire de mon mieux chaque jour avec l'illusion de pouvoir participer à des tournois qui ont été très importants pour moi, la réalité est que je ne peux pas le faire aujourd'hui, a détaillé le Majorquin. Je ne peux qu'accepter la situation et essayer de regarder vers l'avenir immédiat, en gardant mon enthousiasme et mon désir de me donner la possibilité d'améliorer les choses. Je vous embrasse tous et vous remercie pour votre amour et votre soutien !»

Depuis deux ans, Rafael Nadal fait face à de nombreuses blessures. Il avait annoncé que 2024 devrait être sa dernière saison en carrière. Reste à savoir s’il pourra disputer un dernier Roland-Garros (26 mai-9 juin). Voire les JO de Paris… Toujours sur les terrains de Porte d’Auteuil.