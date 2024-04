Afrique : un Britannique dispute 385 marathons en 351 jours

Le Britannique Russ Cook a achevé, ce dimanche, une longue traversée de plus de 16.000 kilomètres en Afrique. Au total, il a disputé l’équivalent de 385 marathons en 351 jours.

Tout simplement exceptionnel. Agé de 27 ans, Russ Cook a conclu, ce dimanche 7 avril, en Tunisie son défi de devenir la première personne à avoir traversé le continent africain en courant.

Parti le 22 avril 2023 de la pointe sud de l'Afrique du Sud pour son «Project Africa», il a terminé un peu moins d’un an plus tard à Cap Angela, tout au nord de la Tunisie.







After more than 16,000km (9,940 miles) over 352 days across 16 countries, Russ Cook, aka the “Hardest Geezer”, just became the first person to run the entire length of… pic.twitter.com/HUHlrI04JO

— Carthage Magazine (@CarthageMagTN) April 8, 2024