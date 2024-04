«Arrête ton cinéma» : Serge Aurier s’en prend à Oleksandr Zinchenko sur la guerre en Ukraine

Serge Aurier s’en est pris, ce week-end, avec véhémence au joueur ukrainien Oleksandr Zinchenko, qui avait une nouvelle fois affiché son soutien à son pays dans le conflit l’opposant à la Russie.

Il est coutumier du fait. Serge Aurier a été l’auteur, ce week-end, d’une nouvelle sortie très remarquée sur les réseaux sociaux. Et le défenseur ivoirien s’en est pris cette fois au joueur ukrainien Oleksandr Zinchenko, qui a affiché à plusieurs reprises son soutien à son pays dans le conflit l’opposant depuis plus de deux ans à la Russie. Comme récemment lors d’un entretien accordé à la BBC Newsnight au cours duquel le milieu de terrain d’Arsenal a indiqué qu’il était prêt à aller sur le front pour se battre si on l’appelait.

"If you thought it was of more value to leave this behind and go back and fight if you were called, would you go?"





"I would go"





Exclusive interview with Arsenal and Ukraine star Alex Zinchenko on Friday's #Newsnight pic.twitter.com/xYpIC7PdzH

— BBC Newsnight (@BBCNewsnight) April 4, 2024