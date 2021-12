«Pochettino n’est pas le seul fautif» : Serge Aurier défend l’entraîneur du PSG

Exilé en Espagne, du côté de Villarreal, où il a retrouvé Unaï Emery, Serge Aurier garde un œil attentif sur le PSG. Et si le défenseur est interloqué par les performances de son ancien club, il a pris la défense de Mauricio Pochettino, qu’il a bien connu à Tottenham.

Serge Aurier a côtoyé l’entraîneur argentin pendant une saison et demie chez les Spurs. Et alors que l’ancien défenseur est pointé du doigt depuis plusieurs semaines en raison des prestations du club de la capitale et ses difficultés à imposer un style de jeu, l’international ivoirien ne reconnait pas le Mauricio Pochettino qui l’a dirigé en Angleterre. Et il estime qu’il n’est pas le seul responsable du niveau de jeu affiché par les Parisiens.

«Dans le style de jeu ça me choque un peu, parce que je connais l’entraîneur et sa mentalité. Est-ce qu’on le laisse faire ce qu’il a vraiment envie de faire ? Le Pochettino de Tottenham et le Pochettino du PSG, ce n’est pas la même chose. Je pense qu’il n’est pas le seul fautif», a confié Aurier au Canal Champions Club. Mais l’ancien lensois et toulousain se veut confiant pour la suite de la saison. Il pense que la machine va finir par se mettre en route et que son ancienne formation reste un favori pour remporter la Ligue des champions en mai prochain.

«Avec l’équipe qu’a le PSG, ils sont pour moi les grands favoris. J’espère qu’ils vont atteindre le dernier carré. Et s’ils y parviennent, je ne pense pas qu’ils vont se manquer. Avec les joueurs qu’ils ont, ça peut le faire. Je ne m’inquiète pas, je pense qu’au bout d’un moment chacun sera à son meilleur niveau et on verra un meilleur visage du PSG», a-t-il assuré. Rendez-vous dans le prochaines semaines pour savoir s’il a raison, et notamment en février pour les 8es de finale face à un adversaire dont Paris connaître l’identité lundi lors du tirage au sort.