Rugby : une légende du XV de France est décédée à l’âge de 89 ans

Légende du XV de France, l’ancien trois-quarts centre André Boniface est décédé, ce lundi, à l’âge de 89 ans à l’hôpital de Bayonne. Il a porté le maillot des Bleus à 48 reprises et inscrit 11 essais.

Une légende s’en est allée. Ancienne gloire du XV de France, André Boniface est décédé, ce lundi, à l’hôpital de Bayonne à l’âge de 89 ans. Au cours de sa carrière, l’ancien trois-quarts centre a porté le maillot des Bleus à 48 reprises entre 1954 et 1966 et inscrit 11 essais. Il a également remporté le Tournoi des cinq nations à quatre reprises (1954, 1955, 1959, 1962). Joueur élégant, passé par Dax et surtout Mont-de-Marsan, il était l’un des symboles du «French flair», mais aussi indissociable de son petit frère Guy, disparu tragiquement à 30 ans dans un terrible accident de route dans la nuit du 1er janvier 1968 dans les Landes.

André Boniface marquera le rugby français pour l'éternité. Le french flair, c’était lui. A Dax, puis à Mont-de-Marsan (dont il sera également entraîneur) pendant 20 ans, il déambula dans les défenses de tous les clubs avec le génie de ceux qui ont le rugby dans le sang. Champion… pic.twitter.com/cEuqutnarG — Ligue Nationale de Rugby (@LNRofficiel) April 8, 2024

Ensemble, ils ont fait rayonner le rugby tricolore en club comme en sélection, où ils ont été associés à 17 reprises. Ensemble, ils ont notamment été sacrés champions de France et soulevé le Bouclier de Brennus avec le Stade Montois en 1963 face au voisin ennemi Dacquois. Mais André Boniface a eu beaucoup de mal à se remettre du décès de son frère. «La seule cicatrice dans ma vie», avait-il concédé dans les colonnes de L’Equipe en 2016.

À sa mort, il est devenu entraîneur de Mont-de-Marsan à partir de 1969 avant de démissionner en 1972. Il a retrouvé ces fonctions entre 1977 et 1984 avant de définitivement tourner la page. Il a ensuite tenu un magasin d’articles de sport à Mont-de-Marsan puis s’est installé, à partir de 1993, du côté d’Hossegor pour vivre sa retraite. Jamais très loin du ballon ovale.