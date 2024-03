«On fait la course pour tester ?» : un rugbyman défie Kylian Mbappé sur 100m

L'ailier sud-africain Madosh Tambwe, qui évolue à l’Union Bordeaux-Bègles en Top 14, a lancé un défi à Kylian Mbappé sur 100m.

Deux buts et une impressionnante pointe de vitesse. Kylian Mbappé a encore épaté, mardi soir, en 8e de finale retour de la Ligue des champions contre la Real Sociedad (1-2). Déjà buteur à l’aller (2-0), l’attaquant français a été l’un des principaux artisans de la qualification du PSG pour les quarts de finale avec son doublé inscrit sur la pelouse d’Anoeta. Mais l’attaquant français a également impressionné avec sa pointe de vitesse.

I ran it at 10.61(even slow for heat times) track speed is different. @KMbappe let’s race and put this to a test ?? https://t.co/VCORxu2El6

— Madosh Tambwe (@madoshtambwe) March 6, 2024