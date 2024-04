Basket : la finale du championnat universitaire féminin plus suivie que la finale de la Coupe du monde entre la France et l'Argentine

Dimanche 8 avril, les Iowa Hawkeyes ont perdu la finale du tournoi universitaire de basket féminin américain. Ce match a été suivi par plus de 18 millions de téléspectateurs aux États-Unis. Un record d'audience pour cette compétition.

C'est tout simplement du jamais-vu. Tard dans la nuit du dimanche 8 avril dernier, la finale du tournoi universitaire (NCAA) de basket féminin a réalisé un record d'audience. D'après son diffuseur ESPN, 18,7 millions de téléspectateurs ont suivi le match, avec un pic à 24 millions. Depuis 2019, aucun match de basket, y compris de la ligue professionnelle masculine (NBA), n'avait réuni autant de personnes devant leur télévision aux États-Unis.

'24 #NCAAWBB Natl. Championship ended the season with a bang on ABC & ESPN





18.7M viewers, peak 24M



Up 89% from '23 & 285% from '22



Most-watched basketball game (men's or women's, college or pro) since '19



Most-watched sporting event since '19 (excl. football & Olympics) pic.twitter.com/0a4uwiOwgp

— ESPN PR (@ESPNPR) April 8, 2024