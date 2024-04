NBA : Victor Wembanyama tout proche de réaliser une performance historique

Désigné rookie du mois de mars de la conférence Ouest pour la troisième fois d’affilée, Victor Wembanyama est passé tout proche de réaliser une quadruple-double historique, lors de la défaite des Spurs contre Denver en NBA (110-105).

Il a fait honneur à son 3e titre consécutif de rookie du mois de mars de la conférence Ouest. Dans la lignée de ses dernières prestations, Victor Wembanyama a été l’auteur d’une nouvelle performance époustouflante, mardi soir, lors de la défaite des Spurs de San Antonio sur le parquet de Denver en NBA (110-105).

S’il n’a pu offrir la victoire à la franchise texane, il a fait mieux que rivaliser avec Nikola Jokic (42 points, 16 rebonds, 6 passes), élu à deux reprises joueur de la saison (2021, 2022), en passant tout proche de réaliser un quadruple-double historique avec 23 points, 15 rebonds, 8 passes et 9 contres. Seuls quatre joueurs ont réalisé cet exploit dans l’histoire de la ligue nord-américaine de basket-ball (Nate Thurmon en 1974, Alvin Robertson en 1986, Hakeem Olajuwon en 1990, et David Robinson en 1994).

Le prodige français s’est illustré sur plusieurs actions de grande classe comme un lay-up acrobatique face à Nikola Jokic, un contre sur le Serbe, puis un rebond offensif pour deux nouveaux points en quelques secondes. Et son match a encore une fois été salué par son entraîneur Gregg Popovich. D'autant qu'il a tout de même écrit une nouvelle page de l’histoire de la NBA en atteignant la barre des 1.400 points, 700 rebonds, 200 passes et 200 contres cette saison.

