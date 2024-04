PSG-Barcelone : voici l’arbitre du match de Ligue des champions qui réussit très bien aux Parisiens

Le quart de finale aller de la Ligue des champions entre le PSG et le FC Barcelone sera dirigé, ce mercredi, par l’Anglais Anthony Taylor. Un arbitre qui réussit bien aux Parisiens.

En raison de la rivalité entre les deux formations, son nom était très attendu. Et les Parisiens ne devraient pas être déçus. Anthony Taylor a été nommé pour officier lors du quart de finale aller de la Ligue des champions entre le PSG et le FC Barcelone, ce mercredi, sur la pelouse du Parc des Princes. Un arbitre qui réussit bien, et même très bien au club de la capitale. L’Anglais a déjà dirigé Paris à six reprises dans la plus prestigieuse des Coupes d’Europe pour cinq victoires et un match nul.

Un match nul contre le Barça

Anthony Taylor a arbitré le PSG pour la première fois en décembre 2015 à l’occasion d’un succès contre le Shakhtar Donetsk en phases de groupes (2-0), puis face au Real Madrid pour une victoire mémorable toujours en phase de poules (3-0). Il était également au sifflet pour les qualifications, en mars 2020, en 8e de finale retour à huis-clos contre Borussia Dortmund (2-0) et, quelques mois plus tard, lors du quart de finale du Final 8 face à l’Atalanta Bergame (2-1).

La dernière victoire a été décrochée contre la Juventus Turin en phase de groupes en septembre 2022 (2-1). Le seul match nul a été enregistré contre… Barcelone en 8e de finale retour en mars 2021 (1-1), ce qui n’avait pas empêché au club parisien de se qualifier après sa très large victoire au match aller au Camp Nou (1-4).

De son côté, le Barça a un souvenir plus mitigé d’Anthony Taylor. Avant la victoire sur la pelouse du FC Porto en octobre dernier, le club catalan ne s’était jamais imposé avec l’officiel britannique au sifflet avec des matchs nuls sur le terrain de l’Olympiakos en phase de poules en octobre 2017 (0-0) et contre le PSG (1-1), et une large défaite à domicile contre le Bayern Munich en octobre 2022 (0-3).