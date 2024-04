JO 2024 : voici combien toucheront les médaillés d'or en athlétisme

Sebastian Coe, le patron de la fédération internationale d'athlétisme, a annoncé le versement de primes pour les médaillés d'or lors des Jeux de Paris. Une grande première pour une fédération dans cette compétition.

Une révolution aux JO. Pour la première fois depuis 128 ans et les Jeux olympiques modernes d'Athènes en 1896, une fédération internationale va verser des primes à ses champions. Dans un communiqué, Sebastian Coe, le président de World Athletics (qui organise les grandes compétitions d'athlétisme) a annoncé la mise en place d'un prize money pour les médaillés d'or aux prochains Jeux de Paris.

La fédération internationale d'athlétisme va ainsi verser la somme de 50.000 dollars (environ 46.000 euros) à tous ceux qui remporteront l'une des 48 épreuves (les relayeurs devront se partager la prime). Le budget total de cette mesure, environ 2,2 millions d'euros, sera pris sur l'allocation versée tous les quatre ans par le Comité international olympique (CIO).

Une prime pour les médaillés d'argent et de bronze en 2028

«L'introduction d'une prime pour les médaillés d'or olympique est un moment-clé pour World Athletics et pour l'athlétisme en général, qui souligne notre attachement à donner plus de pouvoir aux athlètes, et à reconnaître le rôle capital qu'ils jouent lors de toutes les éditions des Jeux olympiques», a expliqué Sebastian Coe.

Seuls les champions olympiques seront récompensés par World Athletics aux Jeux de Paris. Les médaillés d'argent et de bronze le seront à partir des Jeux de Los Angeles, en 2028. Le montant de leur prime sera annoncé ultérieurement.