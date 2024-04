Ligue Europa : pourquoi les billets des supporters de l'OM pour le match contre Benfica ne sont-ils plus valables ?

Ce mardi 9 avril, le club de football du Benfica Lisbonne a décidé d'annuler les billets des supporters de l'Olympique de Marseille pour raison de sécurité. Cette décision intervient moins de 48 heures avant le match qui oppose les deux équipes, ce jeudi, au Portugal.

Les supporters de l'Olympique de Marseille interdits de stade. Ce jeudi, le club phocéen affronte le club portugais du Benfica Lisbonne lors du match aller des quarts de finale de la Ligue Europa. Ce choc prestigieux en coupe d'Europe, qui aura lieu au Portugal, est très attendu par les fans de l'OM. Plusieurs milliers d'entre eux avaient même prévu de faire le déplacement. Mais le club portugais vient d'annuler leur billet.

Dans un communiqué, le Benfica Lisbonne explique avoir pris cette décision par mesure de sécurité. Les autorités portugaises «ont prévenu [...] du risque élevé lié à la présence de supporters marseillais à Lisbonne, [...] notamment la perpétration d'actes violents», a expliqué le club. En conséquence, les fans de l'OM ne pourront pas entrer dans le stade.

L'Olympique de Marseille veut trouver une solution

Une véritable catastrophe pour ceux qui se trouvent déjà sur place et qui ont dépensé une somme d'argent importante, notamment en frais de déplacement et d'hébergement. Cette décision s'inscrit dans un climat de tension entre les deux clubs et les autorités. La préfecture des Bouches-du-Rhône avait déjà interdit la venue des supporters portugais pour le match retour qui se déroulera à Marseille, le jeudi 18 avril.

De son côté, l'Olympique de Marseille espère toujours trouver une solution à cet imbroglio. «Le club considère qu'une issue favorable est encore possible et continue [...] de tout mettre en œuvre dans l'intérêt de ses supporters afin qu'ils assistent à la rencontre de jeudi à Lisbonne», a déclaré l'OM dans un communiqué. En absence d'accord, la situation risque d'être tendue dans les rues lisboètes.