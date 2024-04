Ligue Europa : pourquoi l’arbitre du match entre l’OM et Benfica fait-il polémique ?

L’arbitre anglais Michael Oliver a été désigné pour diriger le quart de finale aller de la Ligue Europa, ce jeudi, entre l’OM et Benfica à Lisbonne (Portugal).

Un choix qui ne va pas faire plaisir aux Marseillais. Michael Oliver a été désigné pour diriger le quart de finale aller de la Ligue Europa, ce jeudi, entre l’OM et Benfica à Lisbonne (Portugal). Et le club olympien, tout comme ses supporters, ne gardent pas un très bon souvenir de l’arbitre anglais. Ce dernier était au sifflet, mi-août, lors du 3e tour de qualification de la Ligue des champions contre le Panathinaïkos au Vélodrome.

Des décisions controversées

Battus au match aller en Grèce (1-0), les coéquipiers de Valentin Rongier étaient tout proche de décrocher leur qualification pour les barrages de la plus prestigieuse des Coupes d'Europe grâce à un doublé de Pierre-Emerick Aubameyang. Mais dans les ultimes secondes du temps additionnel, Michael Oliver a accordé un penalty au club grec, qui a arraché la prolongation. Et le Panathinaïkos s’est finalement imposé lors de la séance de tirs au but (2-1, 3 tab 5).

Au terme de la rencontre, les Marseillais étaient très remontés contre certaines décisions de l’expérimenté arbitre britannique, notamment le pénalty sifflé contre la formation phocéenne pour une faute de main de Mattéo Guendouzi, et celui qui n’a pas été accordé à l’international tricolore quelques instants plus tôt. «On a subi des décisions un peu limite, qu’on ne partage pas. Je ne sais pas si vous avez vu le penalty de Mattéo… Mais on ne va pas entrer là-dedans», avait déclaré le président Pablo Longoria.

Huit mois plus tard, la prestation de Michael Oliver sera suivie avec attention dans la capitale portugaise.