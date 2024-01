Golf : combien va toucher Matthieu Pavon après sa victoire historique sur le circuit PGA ?

Matthieu Pavon est devenu, ce samedi, le premier golfeur français à remporter une compétition sur le prestigieux circuit américain du PGA Tour depuis 117 ans. Et son succès lui a rapporté plus d’un million d’euros.

Un exploit retentissant et historique. Matthieu Pavon (34 ans) est entré dans l’histoire du golf et du sport français, ce samedi, en devenant le premier tricolore à remporter une compétition du PGA Tour depuis 117 ans, lui qui a fait ses grands débuts sur le circuit américain. Vainqueur de son premier titre européen, en octobre dernier, à l’Open d’Espagne, il a confirmé sa grande forme du moment avec ce succès de prestige à San Diego.

Les Jeux Olympiques en ligne de Mire

«Jouer contre les meilleurs joueurs du monde a toujours été un rêve. J’ai finalement eu une chance et je l’ai saisie. C’est un rêve qui devient réalité et c’est un peu difficile d’y croire encore», a confié en conférence de presse Matthieu Pavon, qui disputait seulement son 3e tournoi cette année.

«C’est un rêve depuis que j’ai 16-17 ans, depuis que je suis venu en Amérique pour la première fois pour m’entraîner à West Palm (Floride, ndlr). J’aime tout sur l’Amérique, la mentalité, le sport, j’ai un peu l’impression d’être à moitié Américain ! Je n’avais quasiment pas de pression en venant ici, j’essayais juste de donner mon maximum», a-t-il ajouté.

Et celui qui est le fils de l’ancien footballeur Michel Pavon, passé par Toulouse, Montpellier, Bordeaux et le Bétis Séville (Espagne), va non seulement faire un bond au classement en passant de la 78e à la 34e place, lui qui était 800e mondial en amateur, mais il a également empoché un joli pactole. Cette victoire lui a valu de recevoir un chèque de près de 1,5 million d’euros.

Fier de sa performance et du parcours qu’il a accompli, il rêve désormais des Jeux olympiques dans six mois à Paris. «On a de la chance que le golf soit redevenu un sport olympique (à Rio en 2016). C’est vraiment un de mes objectifs cette année, de me qualifier pour représenter mon pays, à Paris», a-t-il indiqué. Et il est très bien parti pour y parvenir.