Nadir Hifi, meneur du Paris Basketball : «Le projet sportif me correspondait parfaitement»

Auteur d'une saison impressionnante en Betclic Élite avec Le Portel, le néo-Parisien Nadir Hifi s'est confié à CNEWS pour évoquer ces derniers mois à haute intensité, ses désillusions avec la Draft NBA, et ses ambitions à un an des Jeux Olympiques.

Une star du basketball français en devenir ? Caché dans l'ombre de Victor Wembanyama la saison passée, Nadir Hifi s'est fait un nom en impressionnant les amateurs de basketball en France, avec une saison spectaculaire. Celui qui a rapidement gravi les échelons compte bien poursuivre son ascension, avec la NBA en ligne de mire.

Nous sommes maintenant à un peu plus d'un mois et demi de la reprise de la Betclic Elite. Comment te sens-tu avant l'entame de cette nouvelle saison ?

Je me sens bien ! Je prépare le début de la pré-saison avec le camp Upsilon (à Strasbourg, en compagnie de Frank Ntilikina, ndlr), c’est encore une semaine bien chargée pour moi, mais je serai prêt.

L'an dernier, tu as ébloui le championnat français avec tes performances monumentales avec Le Portel. Comment analyses-tu ta saison et ton ascension fulgurante ?

Tout est allé vite. Durant la saison, tu n’as pas forcément le temps de te rendre compte de ce qui se passe autour de toi, mais je suis content. C’était une année réussie pour moi, pour l'équipe aussi, puisqu’on a atteint notre objectif de maintien en Betclic Élite. Je suis très content de moi aussi, parce que j'ai été constant durant toute la saison. Quand on est jeune, on a souvent 2, 3 matchs où on parle un peu de nous. J'ai réussi à être régulier et c'est le plus important.

Justement, est-ce que cette pression en rapport à ton éclosion t'a impacté mentalement ?

Non ! L'objectif, ce n’est pas de changer ce que tu fais au quotidien quand tu es performant. Il faut toujours rester dans la même discipline, dans la même voie et rester focus, parce que ça peut vite aller dans un sens comme dans l'autre.

Ton ancien entraîneur, Éric Girard, a déclaré ceci à ton propos : «Je n’avais jamais vu un joueur partir d’aussi bas, aussi méconnu, arriver si vite au plus haut niveau du basket français». Qu’est-ce que ça représente pour toi ?

C'est cool, surtout qu’on a beaucoup travaillé ensemble. J'ai travaillé pendant deux ans, deux ans et demi avec lui. Forcément, ce n’était pas tout le temps facile, il était très exigeant, mais je suis très content d'avoir sa reconnaissance, car c'est un coach expérimenté qui a gagné le championnat.

Après cette saison impressionnante avec Le Portel, tu as décidé de rejoindre le Paris Basketball. Quelles sont les raisons qui ont motivé ce choix ?

C’est une équipe qui s'est montrée très tôt dans la saison. C’est aussi une question de feeling : le projet sportif me correspondait parfaitement, je m'entendais bien avec les dirigeants, on était sur la même longueur d'ondes. Et puis, le club est en train de grandir, comme ma carrière est en train de grandir, donc je pense que c’était le meilleur choix.

Tu vas arriver dans une équipe avec un nouvel entraîneur, Tuomas Iisalo, et une équipe remaniée. Est-ce que vous avez déjà pu vous fixer des objectifs pour la saison à venir ?

Pas encore, mais l'objectif on le connaît ! L’entraineur a gagné le championnat d'Europe (Ligue des Champions avec Bonn, en Allemagne, ndlr), je pense qu'il veut aussi gagner le championnat de France, voire le championnat d'Europe encore une fois. On n’a pas encore fixé officiellement d’objectif, mais voilà on n'est pas venus pour perdre.

Il faut montrer que je sais dominer sur le plan européen et après faire ses gammes en NBA. Nadir Hifi

Candidat à la Draft NBA 2023, tu n’as malheureusement pas été sélectionné. Avec du recul comment as-tu vécu tout cela et est-ce que tu as toujours la NBA dans le viseur sur le long terme ?

Tout est allé vite. C'était vraiment intense, j'étais très fatigué. On savait qu'on n’allait pas avoir de garantie d’être sélectionné le soir de la Draft. C'est comme ça, ça fait partie du jeu, mais je n’ai aucun regret, j'ai tout donné. J'ai été performant sur pratiquement toutes les échéances que j'ai eues, avec l’Eurocamp, les workouts avec les équipes NBA, l'équipe de France avant la draft, donc je n'ai aucun regret.

Maintenant, il faut continuer à travailler ! Et puis, je suis encore jeune, il y aura d'autres opportunités pour intégrer la NBA. Il faut montrer que je suis l’un des meilleurs joueurs en Europe pour aller en NBA vu que c'est la meilleure ligue au monde. Il faut rester concentré sur l'objectif. Bien sûr que la NBA est un objectif. Maintenant, il faut montrer que je sais dominer sur le plan européen et après faire ses gammes en NBA.

Est-ce que tu as pu avoir des retours des franchises au niveau des workouts ?

Oui, il n'y avait que du positif ! Le retour négatif qu'on a eu, c'était plutôt par rapport à la taille, mais sinon sur le terrain, j'étais capable de tout faire.

Tu as récemment pu jouer avec la France Select Team. C’est une belle récompense après ta saison réalisée ?

Oui, bien sûr ! C'était vraiment bien, une très belle expérience : on était une équipe avec beaucoup de jeunes, donc qui dit beaucoup de jeunes, dit très bonne ambiance. La récompense, c'est que Vincent Collet a voulu me sélectionner durant l'année, mais ça ne s'est pas fait. Mais c'est clair que c'était une très bonne expérience à Los Angeles, on a pu gagner les deux matches (contre l’Arménie, ndlr). Il n’y a que du bon à retenir de ce côté. Maintenant, chaque chose en son temps : aujourd’hui, on a voulu me sélectionner, peut-être qu’on voudrait aussi l’année prochaine, comme on ne pourrait pas aussi. Ça dépend, donc il faut toujours rester concentré et continuer à travailler. Je me tiens prêt. Dans tous les cas, quand on aura besoin de moi, je serai là pour aider l'équipe.

On est maintenant à moins d’un an des Jeux olympiques de Paris. Qu’est-ce que cela représente pour toi et est-ce que tu t'y vois avec les Bleus ?

Les Jeux olympiques, c'est quelque chose que chaque sportif a envie de jouer. Chaque athlète a envie de faire des grandes compétitions comme celle-ci et gagner ce genre d'événement, en plus à Paris ! Je sais très bien que la concurrence est très rude en équipe de France. Aujourd’hui, il y a des priorités et on ne sait pas ce qu’il peut se passer, mais je reste toujours prêt. Dans un premier temps, je vais être concentré et faire une bonne saison.

Revenons rapidement sur le Quai 54, où tu as décroché un second titre consécutif de champion et de MVP du tournoi. Est-ce qu’on peut espérer la passe de trois ?

Oui, on peut s'y attendre ! On a une très bonne équipe, je pense qu'on va gagner encore l'année prochaine, enfin je l'espère ! Maintenant que je suis à 100 % de réussite, j'aimerais faire le triplé. Si tout se passe bien, j’y serai. Après, si tout se passe bien, je peux aussi ne pas être là si je vais en Summer League.