JO 2024 : voici le parcours de la flamme olympique

La flamme olympique des JO 2024, qui sera allumée ce mardi 16 avril en Grèce, arrivera en France le mercredi 8 mai à Marseille. Voici son parcours jusqu'au 26 juillet.

Après son traditionnel allumage ce 16 avril à Olympie (Grèce) et les différences étapes dans le pays, la flamme olympique voguera en mer Méditerranée pendant plusieurs jours à bord du mythique Bélem pour rallier Marseille, première ville de l’Hexagone à accueillir le flambeau. Elle arrivera dans la cité phocéenne le 8 mai.

Elle prendra ensuite la direction de toute la France (métropole et Outre-Mer) pendant 68 jours jusqu'au 26 juillet et la cérémonie d'ouverture des JO de Paris 2024.

Portée par 10.000 relayeurs tout au long de son parcours, elle va prendre les routes du sud de la France et traversera 64 «territoires» français, dont cinq en Outre-mer comme la Guyane, la Martinique ou encore La Réunion, du 8 au 17 juin prochain. Sans oublier la Polynésie, qui a été désignée pour accueillir les épreuves de surf. Elle passera par plus de 400 villes dans plus d’une cinquantaine de départements (Dordogne, Doubs, Deux-Sèvres, Finistère, Seine-Maritime, Eure-et-Loir…). Elle visitera également plusieurs endroits emblématiques de l’Hexagone comme le viaduc de Millau, le Mont-Saint-Michel, Verdun ou encore les plages du Débarquement.

Sur la Route de #Paris2024​





Le Relais de la Flamme Olympique fera briller nos territoires ! ​





Voici le parcours de 68 jours de fête et de célébrations en France.​





Pour plus de détails sur les villes traversées, on passe le relais aux départements pic.twitter.com/u4uLKjlH0n — Paris 2024 (@Paris2024) June 23, 2023

Près d’une trentaine de départements (Creuse, Corrèze, Lot, Lozère…) ont toutefois refusé le passage de la flamme olympique en raison principalement du prix unique de 180.000 euros, peu importe la taille et la population du département, pour accueillir les officiels. Face à ce coût, certaines collectivités locales se sont organisées pour financer l’opération.

Un peu plus de deux mois après avoir débarqué sur le sol français, la flamme olympique fera son arrivée dans la capitale le 14 juillet à l’occasion du traditionnel défilé, qui ne sera pas organisé sur les Champs-Elysées en raison de l’installation des sites olympiques. Elle clôturera sa longue tournée, le 26 juillet, lors de la cérémonie d’ouverture programmée sur la Seine. Un moment qui promet déjà d’être grandiose.