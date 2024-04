JO 2024 : combien de médailles la France a-t-elle remporté aux Jeux de Paris 1924 ?

Alors que la France espère obtenir une cinquantaine de médailles aux JO 2024 de Paris, l'occasion est bonne de savoir combien les Bleus en avaient remporté il y a 100 ans, lors des Jeux de 1924.

Cent ans après, Paris va de nouveau accueillir les Jeux olympiques d’été. Si les Bleus tenteront de récolter de nombreuses médailles, dont plusieurs en or, à l’époque, la moisson tricolore était déjà très convenable.

En effet, les Français, emmenés par une délégation de 318 sportifs (299 hommes et 19 femmes), avaient remporté trente-huit médailles. Dans le détail : treize en or, quinze en argent et dix en bronze. La France avait ainsi terminé à la troisième place du tableau des médailles derrière les Etats-Unis (99) et la Finlande (37).

Les 13 médailles d’or françaises de 1924

Cyclisme sur piste : Lucien Michard (vitesse), Jean Cugnot et Lucien Choury (tandem)

Cyclisme : Armand Blanchonnet (route), Armand Blanchonnet, René Hamel et Georges Wambst (route par équipes)

Escrime : Roger Ducret (fleuret), Philippe Cattiau, Jacques Coutrot, Guy de Luget, Roger Ducret, Lucien Gaudin, Henri Jobier, André Labatut et Joseph Péroteaux (fleuret par équipes), Georges Buchard, Roger Ducret, Lucien Gaudin, André Labatut, Lionel Liottel, Alexandre Lippmann, Georges Tainturier (épée par équipes).

Gymnastique : Albert Séguin (saut de cheval en travers).

Haltérophilie : Edmond Decottignies (67,5 kg) et Charles Rigoulot (82,5 kg).

Lutte : Henri Deglane (Gréco-romaine +82,5 kg).

Tir : Pierre Coquelin de Lisle (carabine couché).

Water Polo : Noël Delberghe, Albert Deborgies, Robert Desmettre, Paul Dujardin, Albert Mayaud, Henri Padou, Georges Rigal (équipe de France)

A noter que, d'après une étude de l'institut américain Gracenote, la France pourrait obtenir 52 médailles, dont 27 en or, cet été à Paris. Ce qui la placerait au cinquième rang du tableau des médailles.