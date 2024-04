Ligue des champions : le PSG renverse le Barça (4-1) et affrontera le Borussia Dortmund en demi-finale

Le PSG a validé son billet pour les demi-finales de la Ligue des champions en allant largement battre le FC Barcelone (4-1), ce mardi soir. Les Parisiens affronteront le Borussia Dortmund pour une place en finale.

Paris a pris sa revanche. Le PSG s'est qualifié mardi pour les demi-finales de la Ligue des champions en réalisant une petite «remontada» en battant le FC Barcelone (4-1) après s’être incliné au Parc des Princes une semaine plus tôt (3-2). Les Parisiens affronteront le Borussia Dortmund, tombeur de l’Atlético Madrid (4-2) dans le même temps.

Alors que le Barça avait ouvert le score par Raphinha (12e) et que l’inquiétude commençait sûrement à monter chez certains supporters de la capitale qui revoyaient encore les vieux démons des dernières éliminations en C1, les hommes de Luis Enrique ont complètement retourné la situation après un carton rouge de Ronald Araujo (29e).

A 10 contre 11, les Parisiens ont fait la différence par Ousmane Dembélé (40e), Vitinha (54e) et Mbappé (61e sur pénalty et 89e). Les Catalans ont été complètement noyés par les attaques parisiennes. A tel point que même Xavi, l'entraîneur barcelonais, a été exclu.

«Le PSG n'a jamais été capable de se qualifier après avoir perdu à l'aller mais, demain (mardi), nous allons le faire», avait prévenu lundi Luis Enrique. C’est chose faite. Et désormais, les Parisiens vont pouvoir rêver plus grand. En demi-finale, l’adversaire sera le Borussia Dortmund, vainqueur de l’Atlético Madrid (4-2). Autant dire que la finale est à portée de main des Parisiens, s’ils sont aussi sérieux et appliqués que ce mardi soir.