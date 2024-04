Basket : quand Joel Embiid écrivait à Emmanuel Macron et lui promettait de jouer avec la France

En 2021, le basketteur Joel Embiid a écrit une lettre, révélée par RMC Sport, à Emmanuel Macron pour qu'il appuie sa demande de nationalité française. En retour, il promet de porter le maillot bleu aux JO 2024. Une promesse rompue puisqu'il jouera avec le «Team USA».

Une sacrée trahison. En octobre 2023, Joel Embiid, pivot évoluant en NBA à Philadelphie, annonçait rejoindre l'équipe de basket américaine pour disputer les Jeux Olympiques de Paris. Cette décision avait été un véritable camouflet pour la Fédération française de basket qui essayait de l'attirer depuis deux ans. Surtout, le joueur a rompu une promesse faite à Emmanuel Macron.

Retour en 2021. Joel Embiid, star de la NBA de nationalité camerounaise, n'a jamais porté le maillot du pays où il est né. En coulisses, deux sélections se l'arrachent. D'un côté l'Equipe de France, où il constituerait un renfort de poids en vue des Jeux Olympiques de Paris. La Fédération française de basket a des arguments à faire valoir puisqu'une partie de la famille du joueur vit dans l'Hexagone.

De l'autre, les États-Unis, où il vit depuis de nombreuses années et dont la sélection comporte les meilleurs joueurs du monde. Officiellement, Joel Embiid hésite toujours, en 2021, entre les deux pays. Mais officieusement, la situation est toute autre.

«Mon choix est désormais arrêté. Je souhaite engager les démarches pour obtenir une naturalisation française et pouvoir ainsi être sélectionnable avec les Bleus. Je ne souhaite en conséquence jouer pour aucune autre équipe nationale», a écrit Joel Embiid dans une lettre adressée à Emmanuel Macron, révélée par RMC Sport. «Aussi, je sollicite votre soutien pour appuyer ces démarches, soutien sans lequel elles ne pourront aboutir», a terminé le joueur dans sa lettre.

On ne sait pas si Emmanuel Macron est intervenu dans le dossier de Joel Embiid, mais le joueur a obtenu la nationalité française en juillet 2022. Quelques semaines plus tard, en septembre, il annonçait à Associated Press qu'il était également naturalisé américain. Finalement, après de longs mois d'hésitation, il a annoncé choisir de porter les couleurs des Etats-Unis.

I’m really proud and excited about this decision. It was not easy. I am blessed to call Cameroon, France, and the USA home. After talking to my family, I knew it had to be Team USA. I want to play with my brothers in the league. I want to play for my fans because they’ve… pic.twitter.com/6VHSQTKVl3

— Joel Embiid (@JoelEmbiid) October 5, 2023