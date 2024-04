Abou Dhabi : la première course de voitures pilotées par l'IA tourne au désastre (vidéo)

La première course automobile contrôlée par l’IA (intelligence artificielle) a eu lieu à Abou Dhabi, le week-end dernier. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que cela n’a pas été une réussite.

Une première… avec beaucoup de ratés. Le week-end dernier, le célèbre circuit de Yas Marina a accueilli une course de monoplaces autonomes, pilotées par l'IA. Mais l’Abu Dhabi Autonomous Racing League (A2RL) a connu quelques moments compliqués.

Les huit équipes présentes ont utilisé des voitures Dallara Super Formula SF23 identiques avec la même pile technologique autonome. Dotées de capteurs et de caméras permettant de renvoyer des informations à un ordinateur pour prendre des décisions toutes les cinq millisecondes, les voitures avaient toutes les même «pilotes», à savoir, les algorithmes de l’IA mis au point par les équipes.

Rendez-vous l'année prochaine

Cependant, la première course de la série a été émaillée d'incidents. Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, une voiture est entrée directement dans l’arrière d'une autre, l'envoyant dans les airs.

THE AI JUST DID A LANCE STROLL pic.twitter.com/MdcC6InhVA — Adit¹ (@aditstappen) April 27, 2024

Who uploaded the Lance Stroll software to the AI car? #A2RL pic.twitter.com/wBXy9qVcKZ — DNF1 (@dnf1_official) April 27, 2024

Autres incidents, pendant la course principale, la vitesse n'était pas aussi rapide que prévu, car de nombreuses voitures se sont arrêtées sur la piste. La voiture Polimove, leader de la course pendant un moment, s’est bloquée et est partie en tête-à-queue au quatrième tour.

La course entre les prototypes pendant huit tours. L’A2RL a donné rendez-vous pour l'année prochaine avec sûrement plusieurs innovations et réglages.