Real Madrid-Barcelone : pourquoi n’y a-t-il pas de «goal line technology» en Espagne ?

Le Clasico entre le Real Madrid et Barcelone, remporté, dimanche soir, pour le club madrilène (3-2), a été marqué par une action litigieuse mettant en lumière l’absence de goal line technology.

L’objet de d’intenses débats. Le Clasico entre le Real Madrid et le FC Barcelone a été remporté, dimanche soir, par le club madrilène (3-2), qui a fait un grand pas vers un nouveau titre de champion d’Espagne. Mais au lendemain de ce succès, une action fait beaucoup parler de l’autre côté des Pyrénées, mettant en lumière l’absence de goal line technology en Liga.

A la demi-heure de jeu, alors que les deux équipes étaient à égalité (1-1), Lamine Yamal pensait redonner l’avantage au Barça en déviant un corner tiré par Raphinha. Mais l’arbitre de la rencontre n’a pas accordé le but considérant que le ballon n’avait pas entièrement franchi la ligne avant d’être repoussé par le gardien madrilène Andriy Lunin.

#ElClasico



But ou pas but ?



L'arbitre dit non, le Real a eu très très très chaud !

Il a néanmoins fait appel à la VAR pour tenter de savoir s’il y avait but ou pas. Mais aucun angle n’a permis d’assurer avec certitude si le ballon avait bien franchi la ligne de but. Le score n’a donc pas changé, provoquant la colère des Barcelonais. D’autant que, contrairement à la Ligue 1 et d’autres championnats européens, la goal line technology n’est pas utilisée en Espagne.

Javier Tebas, président de la Liga, juge cette technologie tout simplement trop coûteuse et pas forcément fiable. «La licence de la goal line est accordée par la Fifa, cette technologie coûte trois millions et demi d’euros. Tebas et LaLiga ne veulent pas donner cet argent à la Fifa», avait confié, en mai dernier, l’ancien arbitre espagnol Iturralde Gonzalez à la Cadena Ser.

De son côté, quelques instants après l’action litigieuse dans le Clasico, Javier Tebas a réagi sur les réseaux sociaux. «Sans commentaires…», a-t-il posté sur X accompagnant son message de plusieurs articles concernant des polémiques liées à la goal line technology. Qui n’est donc pas prête d’être utilisée en Espagne.