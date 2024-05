Ligue 1 : Will Still quitte son poste d'entraîneur du Stade de Reims

Le technicien anglo-belge, âgé de 31 ans, a été limogé de son poste d'entraîneur des Rouge et Blanc, a annoncé son club dans un communiqué publié jeudi 2 mai.

La décision semblait inévitable au vu de la situation du club de la Marne. L'entraîneur du Stade de Reims, Will Still, et son président, Jean-Pierre Caillot, ont annoncé mettre fin à une collaboration fructueuse, longue de deux ans.

Suite à une réunion tenue jeudi matin, «il a été convenu d’un commun accord que les deux parties ne continueraient pas l’aventure sportive ensemble la saison prochaine», a précisé le club dans un communiqué.

Le Stade de Reims, relégué à la 11e place du championnat, n'a plus gagné en Ligue 1 depuis le 17 mars dernier (face à Metz, 2-1). Une spirale négative qui a définitivement enterré les espoirs européens du club champenois.

série d'invincibilité de 19 matchs

«Au cœur d’un projet Club singulier, connu et reconnu pour sa capacité à révéler tous les talents, nous sommes fiers d’avoir pu contribuer à l’éclosion d’un entraîneur qui a su imposer ses convictions et son identité de jeu. Will a été l’un des acteurs du nouveau cycle initié en 2018, et a incontestablement permis au SDR de franchir encore un cap, notamment dans le contexte d’internationalisation du vestiaire», a précisé Jean-Pierre Caillot.

Nommé en octobre 2022 entraîneur principal du Stade de Reims à l'âge de 30 ans, Will Still devenait alors le plus jeune entraîneur des cinq grands championnats européens. Le technicien, dépourvu du diplôme requis, la licence UEFA Pro, est toutefois parvenu à établir une série d'invincibilité de 19 matchs, faisant de cette dernière la sixième plus grande de l'histoire de la compétition, et la plus grande pour un entraineur arrivé en cours de saison.

«Notre série de 19 matchs sans défaite de la saison dernière ainsi que les matchs spectaculaires à Delaune resteront des moments uniques pour moi», a rappelé Will Still, apprécié au sein du vestiaire.

«Je serai éternellement reconnaissant envers le Stade de Reims ainsi que toutes les personnes impliquées de près ou de loin avec le club. Je remercie en particulier tous les joueurs avec qui j’ai pu travailler, tout le staff technique, performance, analytique, médical ainsi que les intendants, mais aussi et surtout tous les supporters de ce club formidable.»

Ce départ laisse le Stade de Reims sans entraîneur, qui se déplace à Brest, le 10 mai, pour le compte de la 33e journée de Ligue 1. Reste à savoir si Will Still, qui avait fait part de son mal du pays ces dernières semaines, pourrait rebondir en Angleterre, où sa compagne réside.