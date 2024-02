Cyclisme : Julian Alaphilippe bientôt dans une équipe française ?

En fin de contrat avec la Soudal-Quick Step à l’issue de la saison, Julian Alaphilippe pourrait poursuivre sa carrière au sein de l’équipe française TotalEnergies, qui souhaiterait l’attirer dans ses rangs.

Un nouveau champion du monde chez TotalEnergies ? Après avoir attiré Peter Sagan, qui a passé deux saisons au sein de l’équipe française (2022 et 2023), la formation de Jean-René Bernaudeau suit avec beaucoup d’attention la situation de Julian Alaphilippe en fin de contrat avec la Soudal-Quick Step à l’issue de la saison et régulièrement tancé par son directeur sportif Patrick Lefevere. Le manager de TotalEnergies n’a d’ailleurs pas caché son envie d'enrôler le coureur français.

«Il aurait cette place de leader»

«Julian a sa place chez nous, il sait qu’il pourrait être notre nouveau Peter Sagan, surtout avec l’arrivée d’une nouvelle vague de jeunes coureurs talentueux chez nous», a confié, à L’Equipe, Jean-René Bernaudeau en marge du Tour du Rwanda. Et il envisagerait même de faire du double champion du monde tricolore (2020, 2021) son nouveau chef de file.

«Il aurait cette place de leader, de meneur car c’est un exemple pour beaucoup de gamins. En plus, je sais qu’il aimerait notre esprit de famille. On revendique notre façon de vivre, à l’écart des standards du cyclisme actuel. On vit bien chez nous», a-t-il ajouté, faisant référence aux dernière sorties du patron de la Soudal-Quick Step sur la vie privée de Julian Alaphilippe et sa vie de couple avec Marion Rousse.

Cette proposition a de quoi faire réfléchir et Julian Alaphilippe, qui ne devrait pas être présent sur le prochain Tour de France, pourrait se laisser séduire pour tenter de relancer sa carrière, après deux dernières saisons très compliquées entre chutes, blessures et méformes.