Voile : le skipper Yoann Richomme triomphe sur la Transat anglaise

Yoann Richomme est arrivé au large de New-York ce lundi 6 mai en tête de la Transat anglaise. Cette course transatlantique en solitaire, difficile, est l'une des plus prestigieuses. Elle fait figure de grande répétition avant le Vendée-Globe (à partir du 10 novembre prochain).

Yoann Richomme parmi les grands. Ce lundi 6 mai, le skipper de 40 ans a remporté sa première Transat anglaise. Cette course en solitaire entre l'Europe et l'Amérique du Nord, est réputée pour être très difficile. Elle se déroule contre des vents et des dépressions météorologiques très violentes. Mais le Français a réussi à dompter les éléments, et la concurrence.

Pour cette quinzième édition, le plateau était en effet très relevé. Tous les participants au prochain Vendée Globe (à partir du 10 novembre prochain) comme Yannick Bestaven, vainqueur de l'édition 2020-2021, étaient présents sur la ligne de départ.

Yoann Richomme rejoint des légendes de la voile française

«On a eu une transatlantique intense avec une flotte très compétitive donc j'ai beaucoup de fierté à passer la ligne le premier», a soufflé Yoann Richomme à l'arrivée. «Le début a été difficile, mais globalement je me suis senti super bien à bord», a-t-il poursuivi. Le podium est complété par l'Allemand Boris Herrmann (2eme) et la Britannique Samantha Davies (3eme).

Le skipper français rejoint au palmarès de la Transat anglaise d'autres navigateurs prestigieux comme Eric Tabarly (vainqueur en 1964 et 1976), Francis Joyon (2000) ou encore Michel Desjoyeaux (2004). D'ailleurs, ce n'est pas le premier succès important de Yoann Richomme en solitaire. Il a déjà remporté la Solitaire du Figaro (en 2016 et 2019), la Route du Rhum (en 2018 et 2022) et le Retour à la Base en 2023.

Désormais, cap sur le Vendée Globe pour Yoann Richomme. Le top départ de l'Everest de la mer sera donné, normalement, le 10 novembre prochain aux Sables-d'Olonne.