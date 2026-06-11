Finales NBA : menés de 29 points, les Knicks de New York renversent les Spurs de Victor Wembanyama (107-106)

Portés par un Madison Square Garden en fusion, les New York Knicks ont signé une remontée historique face à San Antonio (107-106) en finales NBA. Menés de 29 points, ils ont renversé les coéquipiers de Victor Wembanyama et se rapprochent d’un sacre attendu depuis plus de 50 ans.

Un naufrage historique. Victor Wembanyama et les San Antonio Spurs ont vécu un véritable cauchemar mercredi à New York. Alors qu’ils comptaient jusqu’à 29 points de retard, les Knicks ont réalisé le plus grand come-back de l’histoire des Finales NBA pour l’emporter 107-106.

Las, Jalen Brunson (36 pts) et consorts peuvent décrocher un troisième sacre, le premier depuis 1973, dès samedi sur le parquet de San Antonio.

OG ANUNOBY WITH THE PUTBACK.



KNICKS COMPLETE THE 29-PT COMEBACK FOR THE WIN.



LARGEST COMEBACK IN NBA FINALS HISTORY 🤯 pic.twitter.com/ZtWVWY6JsR — NBA (@NBA) June 11, 2026

Après avoir livré une première mi-temps de rêve, portés par une adresse insolente (14 sur 26 à trois points, 17 sur 43 au final), les Spurs ont sombré après la pause. Aux 76 points inscrits sur les deux premiers quarts (seulement 49 encaissés), ils ont répondu par un petit 30 points sur les deux derniers.

OG Anunoby, encore décisif (33 points), a scellé le sort de la rencontre à un peu plus d’une seconde de la fin, surgissant au rebond offensif pour inscrire le panier de la victoire et faire exploser la salle new-yorkaise.

Du rêve à l'enfer

De son côté, Victor Wembanyama (24 points, 13 rebonds, 3 contres), auteur d'un bon début de match, a fini par craquer avec son équipe. Pourtant hué dès l’échauffement, le Français de 22 ans avait d’abord répondu avec autorité, multipliant les actions efficaces et les provocations, à l’image de son échange tendu avec Mitchell Robinson.

Mais le tournant est intervenu lors du troisième quart-temps. Après une faute flagrante sifflée contre lui pour un coup de coude sur Karl-Anthony Towns, l’avance texane (81-52) a commencé à s’effriter. En panne offensive pendant plusieurs minutes, San Antonio s’est enfermé dans des tirs extérieurs inefficaces (3 sur 17 après la pause).

Un Jalen Brunson de gala

Wembanyama a bien tenté de relancer les siens, notamment sur alley-oop et à mi-distance, mais ses deux lancers francs manqués à moins de deux minutes du terme ont pesé lourd. En face, Jalen Brunson a livré une performance de patron (36 points, 5 rebonds, 7 passes), donnant l’avantage aux Knicks à 1 min 22 de la fin après un tir longue distance spectaculaire au-dessus du Français.

Dans l'histoire de la ligue, une seule équipe a déjà réussi à remonter deux victoires de retard pour finalement enlever le trophée Larry O'Brien : les Cleveland Cavaliers de LeBron James, face aux Golden State Warriors de Stephen Curry, en 2016, au bout d'une série mémorable. A eux de conjurer le sort.