Tennis : une joueuse abandonne après avoir été volée d'un point par l'arbitre, son adversaire exulte (vidéo)

La Chinoise Shuai Zhang a abandonné au premier tour du tournoi WTA de Budapest (Hongrie), après avoir perdu un point qu'elle estimait gagné. Son adversaire Amarissa Toth s'est fait remarquer pour sa réaction sans fair-play.

Une réaction qui fait jaser dans le monde de la petite balle jaune. Opposée à la jeune Hongroise Amarissa Toth au premier tour du tournoi de Budapest ce mardi 18 juillet, la Chinoise Shuai Zhang a abandonné la rencontre après avoir perdu un point litigieux. La joueuse a également subi les moqueries du public et de son adversaire, qui a vivement célébré sa victoire sur abandon.

Une marque rapidement effacée

Tout commence lors d’un échange au premier set, alors que le score était de 5 jeux partout. À 30-30 sur son service, Shuai Zhang, 45e joueuse mondiale, décoche un coup droit qui semble accrocher la ligne du couloir. Mais un juge de ligne en décide autrement, estimant que la balle n’avait pas touché la ligne.

Persuadée d’avoir raison, la joueuse chinoise, tête de série numéro 2 du tournoi, fait appel au superviseur afin de discuter de la décision.

C’est à ce moment qu’Amarissa Toth, 548e au classement WTA, décide d’intervenir en effaçant la marque suspecte sur la terre battue, alors que son adversaire lui demandait de ne pas y toucher. «Attends, laisse la marque ! Qu’est-ce que tu fais ?», s’est écriée Shuai Zhang.

Wow I can't believe this, Toth went to wipe the mark despite Zhang keep shouting ''wait wait, keep the mark'' pic.twitter.com/qtKC7KGyAO — LorenaPopa (@popalorena) July 18, 2023

Une réaction pleine de joie à l'abandon

Blessée par le geste de la jeune Hongroise, la décision de l’arbitre et les réactions du public, la 45e joueuse mondiale, en larmes, abandonne finalement la rencontre quelques instants plus tard. Après avoir serré la main de Shuai Zhang, on aperçoit la réaction pleine de joie d’Amarissa Toth, levant les bras en l’air sous les applaudissements de son public hongrois.

This is so heartbreaking, she called the physio and I think she just couldn't handle the pressure and the feelings as she started crying so she retired from the match, the reaction from the crowd and especially Toth, loss for words. She didn't deserve to be treated like this pic.twitter.com/QVzqgPO7yy — LorenaPopa (@popalorena) July 18, 2023

Le tennis féminin en soutien de Shuai Zhang

Sur Twitter, de nombreuses joueuses ont apporté leur soutien à la Chinoise et critiqué le comportement de la Hongroise, à l’image de l’Australienne Alja Tomljanovic (66e joueuse mondiale). «Un comportement absolument dégoûtant. Shuai est une meilleure personne que beaucoup d'entre nous pour avoir serré la main de l'arbitre et de cette fille», a-t-elle écrit sur Twitter.

La Française Caroline Garcia s’est également exprimée, indiquant que le circuit féminin «sait quelle gentille fille» est Shuai Zhang.

We All know what kind girl you are @zhangshuai121



Take care of yourself https://t.co/0htOCAohPJ — Caroline Garcia (@CaroGarcia) July 19, 2023

La principale intéressée, qui a déclaré avoir été prise d’une crise de panique, a réagi sur les réseaux sociaux, en tenant à remercier les personnes l’ayant soutenue. «Je vous aime, les gars et toutes les filles qui me soutiennent et se tiennent à mes côtés», a-t-elle publié sur Twitter.