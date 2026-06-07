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Handball : Metz entre dans l’histoire en décrochant la première Ligue des champions féminine pour la France

Les Messines sont entrées dans l'histoire du handball français. [Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Le club de handball de Metz a remporté ce dimanche 7 juin la Ligue des champions féminine en battant les doubles tenantes du titre hongroises de Györ en finale (31-29).

À jamais les premières. Ce dimanche 7 juin, Metz a apporté à la France sa première Ligue des champions féminine de handball en s’imposant face à Györ (31-29) en finale à Budapest. La capitale hongroise réussit aux Tricolores après le sacre du Paris Saint-Germain en football, il y a une semaine contre Arsenal.

Plus d'informations à venir…

HandballMetzLigue des champions féminineSport

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