Handball : Metz entre dans l’histoire en décrochant la première Ligue des champions féminine pour la France

Le club de handball de Metz a remporté ce dimanche 7 juin la Ligue des champions féminine en battant les doubles tenantes du titre hongroises de Györ en finale (31-29).

À jamais les premières. Ce dimanche 7 juin, Metz a apporté à la France sa première Ligue des champions féminine de handball en s’imposant face à Györ (31-29) en finale à Budapest. La capitale hongroise réussit aux Tricolores après le sacre du Paris Saint-Germain en football, il y a une semaine contre Arsenal.

🇫🇷 𝗠𝗘𝗧𝗭 𝗦𝗨𝗥 𝗟𝗘 𝗧𝗢𝗜𝗧 𝗗𝗘 𝗟'𝗘𝗨𝗥𝗢𝗣𝗘 ! Magnifiques, les Dragonnes remportent la Ligue des champions en s'offrant le scalp de Györ en finale (31-29) pic.twitter.com/qpsG6ktTNj — Eurosport France (@Eurosport_FR) June 7, 2026

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