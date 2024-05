Cyclisme : le Tour d’Espagne 2026 partira de… Monaco

Le Grand départ du Tour d’Espagne 2026 aura lieu à Monaco, qui accueillera également le départ de la 2e étape de cette 81e édition de la Vuelta.

Le Tour d’Espagne s’exporte hors de ses frontières. Et plus précisément à Monaco, qui a été désigné, ce jeudi, pour accueillir le Grand départ de la Vuelta 2026. Ce sera seulement la sixième fois de son Histoire que le Tour d’Espagne partira de l’étranger, après Lisbonne (Portugal) en 1997, Assen (Pays-Bas) en 2009, Nîmes (France) en 2017, Utrecht (Pays-Bas) en 2022 et encore Lisbonne en août prochain avec trois étapes complètes sur le sol portugais.

Et la principauté, qui faisait également partie des candidats pour le départ de l’édition 2025 qui n’a pour l’instant pas été attribué, accueillera les deux premières étapes de cette 81e édition. «L’étape inaugurale se déroulera entièrement sur le territoire monégasque, qui accueillera également le départ de la deuxième étape», ont indiqué les organisateurs dans un communiqué.

Si Monaco accueille pour la première fois le Tour d’Espagne, la principauté avait déjà accueilli le départ du Tour de France en 2009. Et elle sera le théâtre de la dernière étape de la Grande Boucle au mois de juillet avec un contre-la-montre final qui reliera Monaco à Nice. Cette année, la traditionnelle arrivée sur les Champs-Élysées a en effet été délocalisée en raison des JO 2024 de Paris.