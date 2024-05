Euro 2024 : tout savoir sur Bradley Barcola, retenu avec l’équipe de France pour la compétition

Bradley Barcola a été retenu, ce jeudi, par Didier Deschamps pour disputer l’Euro 2024 (14 juin-14 juillet) avec l’équipe de France. Une sélection méritée pour le jeune attaquant du PSG qui ne cesse d’impressionner.

Une juste récompense. Après une très bonne saison avec le PSG, Bradley Barcola (21 ans) a été sélectionné, ce jeudi, par Didier Deschamps pour disputer le Championnat d’Europe des nations 2024 en Allemagne cet été. De quoi confirmer tout le potentiel de celui qui est amené à briller au plus haut niveau lors des prochaines saisons.

Les éloges de Luis Enrique

Natif de Villeurbanne, le jeune ailier gauche, qui a fait toutes ses gammes à l’Olympique lyonnais après avoir commencé le football à l’AS Buers (2008-2010), a disputé 41 matchs cette saison avec le club de la capitale : 28 matchs en Ligue 1 (4 buts, 7 passes décisives), 10 matchs de Ligue des champions (1 but, 1 passe décisive), 2 matchs de Coupe de France et le Trophée des champions (1 passe décisive). De très belles statistiques pour celui que l’on voyait en début de saison comme un remplaçant derrière Randal Kolo Muani.

Mais l’international Espoir (12 matchs, 4 buts), arraché par Paris à son club formateur lyonnais le 31 août dernier pour 45 millions d’euros et 5 millions de bonus, a petit à petit pris du galon faisant fi des critiques de ses anciens supporters des Gones le qualifiant de «traître» notamment.

Alors que son nom circulait déjà pour intégrer la liste des Bleus en mars dernier, le sélectionneur avait finalement opté pour Moussa Diaby. Mais Bradley Barcola, d’origine togolaise par son père (son grand frère Malcolm est gardien de but du Togo), a continué de travailler. Et bien lui en a pris.

«Bradley a montré depuis le début de la saison qu’il est prêt à jouer au plus haut niveau, a confié Luis Enrique son entraîneur au PSG ce mercredi après la victoire à Nice lors de laquelle il a marqué et délivré une passe décisive. Aujourd’hui, il a fait un match superbe en attaque et en défense.» A lui de se faire une place chez les Bleus désormais. Et il en a les moyens.