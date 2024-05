Euro 2024 : voici la liste des 25 Bleus retenus avec Bradley Barcola et N'Golo Kanté

Didier Deschamps a révélé, ce jeudi, la liste des 25 Bleus retenus pour l’Euro 2024 en Allemagne (14 juin-14 juillet) avec notamment la présence du jeune attaquant du PSG Bradley Barcola et le retour inattendu de N'Golo Kanté.

Deux surprises pour le prix d’une. Didier Deschamps a pris tout son monde à contre-pied, ce jeudi, avec l’annonce de 25 Bleus retenus pour l’Euro 2024 en Allemagne (14 juin-14 juillet). Pour le rendez-vous outre-Rhin, le sélectionneur de l’équipe de France a décidé de convoquer pour la toute première fois Bradley Barcola (21 ans) et surtout de rappeler N’Golo Kanté (33 ans). Le milieu de terrain (53 sélections), qui évolue à Al-Ittihad en Arabie saoudite, n’a plus porté le maillot frappé du coq depuis bientôt deux ans, sa dernière sélection remontant au 3 juin 2022 contre le Danemark en Ligue des nations.

L’ancien joueur de Chelsea a connu plusieurs pépins physiques qui l’ont notamment privé de la Coupe du monde 2022 au Qatar. Mais il semble débarassé de ces soucis et a régulièrement joué ces derniers mois. De quoi convaincre Didier Deschamps de miser sur lui, même s’il évolue dans un championnat moins compétitif. «Il sort d’une saison complète, certes pas en Europe, où il a retrouvé toutes ses capacités physiques. Par son physique et son expérience, je suis convaincu que l’équipe de France sera plus forte avec N’Golo Kanté», a assuré le patron des Bleus sur TF1.

«Il a retrouvé ses capacités athlétiques. Il a enchaîné beaucoup de matchs. On pourra discuter de l’intensité spécifique en Arabie saoudite. Mais il a joué plus de 4.000 minutes durant la saison, c’est plus de 40 matchs. Je n’ai pas de doutes sur ce qui faisait sa force», a-t-il ajouté au sujet de N’Golo Kanté qui sera entouré d’Eduardo Camavinga, Youssouf Fofana, Antoine Griezmann, Adrien Rabiot, Aurélien Tchouaméni et Warren Zaïre-Emery au milieu de terrain.

Ferland Mendy également de retour

L’autre surprise, peut-être un plus attendue, concerne Bradley Barcola. Recruté l’été dernier par le PSG, le jeune attaquant formé à Lyon a réalisé une très belle saison avec le club de la capitale avec notamment 5 buts et 9 passes décisives en 41 matchs toutes compétitions confondues. Et ces prestations ont finalement fait pencher la balance en sa faveur au détriment notamment de Moussa Diaby. La concurrence promet néanmoins d’être rude en attaque avec ses coéquipiers au PSG Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé et Randal Kolo Muani mais aussi Kingsley Coman, Olivier Giroud et Marcus Thuram.

N’Golo Kanté n’est pas le seul à faire son retour chez les Bleus. C’est également le cas de Ferland Mendy. Le latéral gauche, qui a été préféré à Lucas Digne, n’a plus été sélectionné depuis septembre 2022 et il supplée en défense Lucas Hernandez, victime d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche. Pour le reste de la défense, Didier Deschamps a fait dans le classique avec Jonathan Clauss, Théo Hernandez, Ibrahima Konaté, Jules Koundé, Benjamin Pavard, William Saliba et Dayot Upamecano.

Pour une grande partie des 25 joueurs retenus, le début de la préparation est programmé à partir de 29 mai avec deux matchs amicaux au programme contre le Luxembourg (5 juin à Metz), puis le Canada (9 juin à Bordeaux). Kylian Mbappé et ses coéquipiers s'envoleront ensuite pour l'Allemagne et feront leur entrée dans la compétition le 17 juin face à l’Autriche. Avec l’objectif pour décrocher le 3e titre continental de l’histoire de l’équipe de France le… 14 juillet à Berlin.

La liste des 26 Bleus

Gardiens : Alphonse Aréola (31 ans/West Ham), Mike Maignan (28 ans/AC Milan), Brice Samba (30 ans/Lens)

Défenseurs : Jonathan Clauss (31 ans/Marseille), Théo Hernandez (26 ans/AC Milan), Ibrahima Konaté (24 ans/Liverpool), Jules Koundé (25 ans/Barcelone), Ferland Mendy (28 ans/Real Madrid), Benjamin Pavard (28 ans/Inter Milan), William Saliba (23 ans/Arsenal), Dayot Upamecano (25 ans/Bayern Munich)

Milieux de terrain : Eduardo Camavinga (21 ans/Real Madrid), Youssouf Fofana (25 ans/Monaco), Antoine Griezmann (33 ans/Atlético Madrid), N'Golo Kanté (33 ans/Al-Ittihad), Adrien Rabiot (29 ans/Juventus Turin), Aurélien Tchouaméni (24 ans/Real Madrid), Warren Zaïre-Emery (18 ans/PSG)

Attaquants : Bradley Barcola (21 ans/PSG), Kingsley Coman (27 ans/Bayern Munich), Ousmane Dembélé (27 ans/PSG), Olivier Giroud (37 ans/AC Milan), Randal Kolo Muani (25 ans/PSG), Kylian Mbappé (25 ans/PSG), Marcus Thuram (26 ans/Inter Milan)