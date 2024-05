Brest : les joueurs bretons accueillis en héros après leur qualification pour la Ligue des champions (vidéo)

Au lendemain de leur qualification pour la Ligue des champions, les joueurs de Brest ont été accueillis en héros par leurs supporters, ce lundi, à leur retour de Toulouse.

Un accueil à la hauteur de leur exploit. Au lendemain de leur victoire à Toulouse (0-3) et de leur qualification directe pour la prochaine Ligue des champions, les joueurs de Brest ont été accueillis en héros, ce lundi, à leur retour de la Ville rose. De nombreux supporters s’étaient rassemblés à l’aéroport pour célébrer Eric Roy et ses joueurs.

Les supporters du Stade Brestois ont accueilli leurs héros à l’aéroport de Brest pic.twitter.com/EcC6J5qeXr — Ouest-France 29 (@OuestFrance29) May 20, 2024

«Mais qu’est-ce qu’il s’est passé ? On est en LDC !», ou encore «Ici, c’est Brest !», ont-ils notamment entonné, fiers de disputer la plus prestigieuse Coupe d’Europe la saison prochaine. Les joueurs du Stade Brestois ont également été chaleureusement applaudis et fêtés lors d’une réception organisée à la mairie en présence du maire François Cuillandre.

Les joueurs du Stade Brestois accueillis en héros à la mairie de Brest. pic.twitter.com/SwggWTEGSI — France Bleu Breizh Izel (@Francebleubzh) May 20, 2024

Au coup de sifflet final, dimanche, après le large succès au Stadium et le match nul de Lille contre Nice (2-2), synonyme de 3e place au classement derrière le PSG et Monaco, plusieurs supporters avaient déjà fêté cette qualification dans les rues de la ville bretonne à coups de klaxons. Et la fête pourrait durer encore quelques jours.